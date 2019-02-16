藏在咖啡店的電影院！台中火車站旁老屋文藝空間有咖啡喝到飽

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生..

點評：超想去的！

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

中山七三 黝脈影食 x 中山73影視藝文空間 在台中第四信用合作社對面，將咖啡館與電影院等藝文空間結合在一起。中山七三的一樓由黝脈咖啡進駐，黝脈影食用老咖啡機台煮出一杯有深度的咖啡，價格則由你決定，二樓則是影視藝文空間，播放藝文電影與非主流電影。台中火車站周邊又多一特色老屋咖啡館

台中火車站保留很多老房子，近年更是改建成咖啡館、餐廳、文創商店、旅館等。現在出現一棟結合咖啡、電影院的文藝空間

中山73就在台中第四信用合作社對面，深色玻璃與上方的塗鴉增添神祕感，不仔細看還不知道原來這裡是賣咖啡、看電影的地方

每個月都有公告電影時刻表



進入黝脈影食立刻被那台骨董級咖啡機台給吸引，原來這邊是黝脈咖啡的分店。位在成功路的黝脈咖啡本身就是棟百年建築，內部擺放老闆多年來收藏的咖啡機台，堪稱咖啡歷史博物館，咖啡迷們可以前往朝聖一下，感受一下200元咖啡喝到飽的魅力

台中咖啡| 黝脈咖啡 台中老宅咖啡館 百年建築何藥房，化身咖啡館博物館

窗台邊擺放一台窯烤機台，日後還會有手作窯烤美食

不過整個空間的目光還是集中在這台咖啡機，沒有外殼覆蓋，管線霸氣外露，更引人好奇





黝脈咖啡價目表

這裡的咖啡沒有訂價格，完全由你的感受來決定這杯咖啡的價格，自己投入小費箱中即可

黝脈咖啡的豆子還能自己挑選，想喝甚麼豆子自己決定，也可以任意混搭

接著店員開始現場磨豆、煮咖啡，店家使用的機台是不需要填壓咖啡粉，人潮不多的話，還能體驗自己操作機台煮咖啡

最後再加入用植物奶就大功告成了!!

植物奶入口的順滑度不輸給牛奶，加上咖啡本身的香氣，搭配得很好

自己找個喜歡的角落沉澱一下或是和朋友來這喝咖啡聊是非也不錯

後方規劃為多功能藝文展覽區，牆壁上有少年PI的海報(有李安導演的簽名)

「細說故事的空間」Storytelling space

在這空間，我們站或坐，搭乘投射的光影來場時空約會

「中山73影視藝文空間」提供民眾欣賞非主流電影、促進各界電影交流。2樓為會議室及可容納36席的迷你放映廳，可放映DCP數位拷貝，設備可與一般專業戲院接軌，將成為台中市藝術電影的推廣據點。

喜歡文藝片的人，來中山73說不定能找到自己喜歡的電影

下次來台中火車站、台中舊城區散步旅遊，又多家咖啡館可以喝咖啡，幫大家整理好台中火車站周邊美食、小吃

中山七三 黝脈影食

地址: 台中市中區中山路73號

電話: 04 2222 1713

營業時間:12:00~22:00

入場費：200元/人（小孩免費）