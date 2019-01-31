過年南投哪裡玩？ 「5大主題景點」陪你開心走春

文／Sharelife分享生活

過年期間中部的天氣很適合出遊，這五個南投景點可以做為走春的指標。



▲圖片來源：再發現。動感日月潭粉絲專頁

│2019南投燈會



▲圖片來源：南投縣政府提供

南投燈會去年成功吸引超過530萬人次參觀，創造出近15億觀光商機，今年在南投縣會展中心周邊廣場及埔里鎮南安路兩地，規劃超過20個主題燈區。會展中心主燈區於2月2日起全面點燈，共有三大主題活動、超過九大燈區，農曆春節期間，還將加碼邀請國內外知名團體帶來全台獨有的舞台演出。

│多肉秘境



▲圖片來源：《旅行‧履行中》

「多肉祕境」位於埔里知名巧克力18度C附近，往武界的方向便會看見，園內巨大的透明充氣設施，裡頭擺著簡單的擺設與布娃娃，吸引不少女孩爭相進去與之合照，彷彿置身在宇宙間的太空艙，一旁還有地圖造景。

地址：54550南投縣埔里鎮中正路157-4號

│車程秘密花園



▲圖片來源：IG@bea_dreamcatcher提供

集集小火車的終點站，主要於日據時代為了運送甘蔗，而建造的鐵路支線，這裡保留下許多當時的建物，木業館、貯木池、趣味木童玩等，充滿歷史氛圍的車程，滿滿的舊時風貌，彷彿能讓人看見舊時代的時光，復古的外表與經過改造的內在，也讓人感受到時代的融合。



地址：南投縣水里鄉車埕村竹湖巷7之2號



│虎頭山觀景台



▲圖片來源：IG@suns_travel_photography提供

位在埔里的「虎頭山」又稱為「虎子山」，海拔高度約650公尺，台灣的中心點也位於此，週遭優美的風景環繞著虎頭山，清新的空氣不只能舒坦身心，還能登上觀景台眺望埔里盆地的景色，是一處非常適合踏青放鬆的地方。



地址：南投縣埔里鎮中山路一段433巷

│日月潭自行車道



▲圖片來源：日月潭國家風景區管理處

全長有6.4公里的「日月潭自行車道」，環繞著日月潭騎時，會經過四座大廟、八大步道、四大碼頭等，騎乘時除了能享受清涼的微風，沿途還能把日月潭的風貌盡收眼底，不論家人、朋友、情侶，都能共度一段舒爽，為平日的忙碌好好舒壓一番。

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）