達美直飛西雅圖「商務艙套房可平躺」　最快明年有免費WiFi

▲達美航空「台北－西雅圖」航線開航滿一周年。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／台北報導

達美航空「台北－西雅圖」航線開航滿一周年，即日起至9月27日前推出機票85折優惠。而達美航空亞太區副總裁Jeff Moomaw特別來台分享該航線提供的最新服務，與西雅圖國際機場最新啟用的貴賓室亮點，同時預告最快2026年，將在亞洲航班提供全艙等免費WiFi服務。

▲達美航空亞太區副總裁Jeff Moomaw。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎三分之二旅客經西雅圖轉機 優化時間表方便旅客串接

Jeff Moomaw表示，自今年3月29日起，達美「台北－西雅圖」航線由原本的A330-900改為A350-900機型執飛，包括32個配有隱私拉門、可全平躺的「套房式達美至臻商務艙Delta One® Suites」、48個「達美尊尚客艙Delta Premium Select」、36個「達美優悅經濟艙Delta Comfort」及190個經濟艙（Delta Main）座位。此升級讓總座位增加10%，高端艙等座位提升40%，貨艙載重能力更提升超過50%。

他觀察，搭乘該航線的旅客有三分之一的目的地為西雅圖，有三分之二的旅客會再轉機前往其他美國城市，其中又以紐約、鳳凰城、底特律、亞特蘭大和波特蘭最多。

因此達美航空更優化航班時間，去程早上9點35分自桃園機場出發，於當地時間上午6點10分抵達西雅圖；回程為當地時間下午4點20分自西雅圖出發，台灣時間晚上7點55分抵達桃園機場。Jeff Moomaw表示，此航班時間優勢方便旅客抵達西雅圖後，可輕鬆銜接前往全美50多個城市，回程到台灣時，可避開尖峰交通時間，方便前往飯店休息。

▲達美計畫最快2026年將免費機上WiFi服務拓展至亞洲市場。

▪︎免費機上WiFi服務最快2026年拓展至亞洲市場

Jeff Moomaw認為，近年亞洲載客量有2至3成成長，是未來達美航空佈局重點，除了「台北－西雅圖」外，也已陸續開航「上海－洛杉磯」、「首爾仁川－鹽湖城」、「洛杉磯－墨爾本」等航點。

同時，隨著免費機上WiFi服務越來越普及，達美航空也開始更新機上網路服務，預計最快2026年將在亞洲航班提供全艙等免費WiFi功能，只要成為SkyMile會員就能使用。

▲▼西雅圖機場最新「達美至臻商務艙貴賓室」與「達美飛凡貴賓室」已經啟用。

▪︎奢華飛行體驗成趨勢 達美推全新貴賓室服務因應

飛機早已不僅是交通工具，機上體驗更成為旅客選擇航空公司的重要考量，隨著疫後奢華旅遊成為趨勢，各大航空公司更著重提升客艙設計與服務，藉此吸引旅客搭乘。

Jeff Moomaw指出，達美從疫情期間即已觀察到奢華旅遊市漸成趨勢，2年前從紐約甘迺迪機場開始，打造全新「達美至臻商務艙貴賓室（Delta One Lounge）提供服務，目前只在紐約、洛杉磯、波士頓和西雅圖設置。

其中紐約、洛杉磯的美至臻商務艙貴賓室提供尊榮的地面服務，如從登機口直接專車接送至貴賓室，並設有自助報到服務。甫於6月底在西雅圖開幕的全新達美至臻商務艙貴賓室，近700坪空間內有270度環景露台、點餐即有專人送上桌的餐飲服務與奢華盥洗空間，一樓的「達美飛凡貴賓室」則有 183 個座位，可透過落地窗飽覽壯麗山林風光。

▪︎導入AI科技應用 但最終仍以「人」為本

隨著AI科技開始廣泛應用於各大產業，航空業也不例外。目前達美航空已使用AI科技用來偵測天氣、亂流或進行商務分析，但Jeff Moomaw認為，AI只是應用工具，最終仍是以「人」為本，由人員來進行最終判斷。

為慶祝航線滿週年，達美航空現在也推出特別優惠，凡於9月27日前預訂2025年12月10日前出發的「台北－西雅圖」來回機票，即可享85折優惠。

▲聯合航空今開航「高雄－東京成田」航線。（圖／記者蔡玟君攝）

而聯合航空已於7月12日開飛「高雄－東京成田」航線，不僅方便南部旅客赴日旅遊，透過日本轉機串連美國航點也很方便，業者表示，這條新航線將對觀光旅遊發展有極大助益，不僅便利日本旅客直飛高雄，也讓高雄出發的旅客能輕鬆轉機前往美國。

高雄至東京成田的直飛航班將於每天上午10:25從高雄起飛，並於當地時間下午3:15抵達。從東京成田返回高雄的航班則於每天下午5:30起飛，並於當天晚上9:00抵達高雄。此條航線採用波音737-800機型執飛，機上共166席座位，其中包含16個商務艙席次。

聯合航空目前在台包括「台北－舊金山」每日2個來往航班，以及今年4月開航的「台北－關島」，加上「高雄－成田」，成為在台最多航線的美籍航空公司。