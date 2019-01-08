台北市立天文館翻新！重溫兒時回憶　體驗宇宙新境界

點評：去看看天文館重溫小時候的回憶吧～～

文、圖／食癮，拾影

對於天文館，總是想起小時候滿心期待的校外教學，當時覺得天文館像是另一座世界，寄存著宇宙與地球的故事，而我們是繁星裡的小點塵埃，在天文館裡尋找恆星運轉。十幾年過去了，我們不再覺得天文館是如此巨大，卻在踏進宇宙探險之門的瞬間，頓時回到了小時候的自己，才發現，興奮是與年齡無關的，宇宙的世界依舊迷樣，仍以最神秘的美麗吸引著我們。

/ Cherry.

幼稚園、小學或是國中，誰沒來過天文館呢？

位於士林的天文科學教育館，應該是所有台北90後的童年回憶。才知道原來天文館已經開館20多年，而去年至今年，政府花費了五億多的經費，將天文館從頭到尾的徹底翻新。除了增加了位於四樓的宇宙探險體驗車之外，其他樓層的展示館內部也翻新設計，如今蛻變得現代新潮、又不失宇宙的神秘魅力。

在一樓入口使用自動售票機購買一張四樓宇宙探險車的門票 $70元，以及展示區的入場門票 $40元。購票可以使用現金或是悠遊卡付款，相當方便，新的票卡也設計的很可愛。

小時候最喜歡的就是等待大廳的熱氣球升上天空，曾經覺得好大好的熱氣球，如今看來視角全都不一樣了。

要體驗宇宙探險的朋友，可以從大廳的電梯直達四樓。由於宇宙探險車內部禁止拍照，所以這裡就不提供照片了，下面我用文字來形容搭乘體驗。乘坐著圓形的軌道太空車，透過大型螢幕、動態軌道、道具⋯來模擬運行在太陽系的感受，運行的速度是緩慢的，不過有幾處地方因為有旋轉的動作，所以會稍微暈眩，若有病症不適，請斟酌搭乘。每一台車可以容納2～3人，很適合親子共乘，當天也看到不少家長帶著孩子乘坐，認識太陽系中的行星，孩子們都玩得不亦樂乎。

離開宇宙探險後，出口外是模擬太空艙與火星基地的展示區，這裡也有許多可以互動的體驗，以及投影片故事介紹。

展示區分為三個樓層（一～三樓），每一樓層有著不同的主題和領域。已經忘記整修之前的天文館模樣，不過這次造訪發現整修後的參觀動線設計的很不錯，空間上很寬敞舒適，且介紹、互動裝置也不會過於繁雜，比如，可以在裝置上掃描票卡的QR CODE，便能操作互動裝置。

三樓 — G區 星系

除了互動裝置上的翻新，館內的展示與環境設計也做得很棒。

比如星系區的空間，以不同星系的照片拼貼於牆面，一方面讓我們認識不同星系的模樣，一方面為展示區增添美感。

在參觀時，更有種被宇宙星系包圍、環繞的感覺，在學習之間，也收穫了幾分浪漫。

三樓 — H區 宇宙

特別喜歡宇宙區，以大面壓克力玻璃呈現多米諾的排列，玻璃上則記載著宇宙的發展故事。

從46億年前直到現在，這個宇宙原來發生過那麼多的碰撞與變化，地球的誕生，似乎也只是太陽系裡的一個小小奇蹟。

樓層之中有個圓形天井，可以從三樓直接看到一樓，而在這挑高的幾公尺範圍裡，吊掛著八大行星的模型。行星順著展示區的空間圍成一圓，彷彿是在這小小的天文館裡模擬了太陽系的模樣，壯觀地令人看得目不轉睛。

二樓 — F區 銀河系

全館最喜歡的就是銀河系區了，以各種星雲、星團、銀河的照片連成一整面牆，像是一整條銀河軌道，美不勝收。

在這裡我們不害怕光害、不用望遠鏡，就能看見最多不一樣的銀河面貌，好似自己已經搭上了太空船，正在進行一趟銀河系旅行。

穿插在美麗星牆之間，是許多宇宙現象、星系的介紹。而我們也別忘記抬起頭來看看，原來天花板上佈滿的閃爍，便是我們身處的銀河系。

美麗的照片牆，在欣賞之餘，也成為我們眼中最美麗的景色，忍不住按下好幾聲快門，希望能存留住這五彩繽紛的閃閃動人。

二樓 — E區 恆星世界、D區 太陽系

在銀河系的旁邊，存在著恆星與太陽系的世界。我們能走進恆星的內部，探索恆星每一層的結構，或是走訪太陽系之間，細看八大行星的特徵與表面。

一樓 — A區 地球、B區 太空探險

如果是從一樓開始逛起，那麼參觀動線便是從我們生活的地球開始。

探索大氣層的奧妙，感受地球上不同的天氣狀態，我們看見日月、看見極光，所有地球的美，一覽無遺。

而在地球旁邊的展區，則是擺放了許多太空探險的裝置，探測儀、太空人、模擬太空站⋯，

以往只能在電影裡見到的科幻場景，在天文館則一步一步的為我們詳細解說。

一樓 — 序曲

圓形環繞螢幕，抬起頭來是八大行星。像是揭開太空探險的序幕，這裡是展示區的入口模樣，透過猶如萬花筒的幻燈片，看見西洋星座、東方星宿，透過視覺展現宇宙與藝術的結合。

曾經的回憶，如今成為新的篇章。對於重新翻修的天文館，我們是感到十分驚喜的。除了原先就喜歡天文的緣故，也非常感動如今的天文館能有這樣好的展示空間，看著新的環境設計，將整座宇宙、星系、行星⋯牽成整齊又美麗的展區，讓參觀品質也上升不少。特別是在陰雨天時，天文館便是最好的室內旅行地，無論是提供親子旅遊、師生學習，都相當合適，也很值得花時間遊覽！

臺北市立天文科學教育館

地址：台北市士林區11160基河路363號

開館時間：週二至週日 09：00～17：00 、週六延長開放至 20：00（每週一休館）

電話：02-28314551