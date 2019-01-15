台北樓中樓咖啡　復古和室沙發區不限時享受午後時光

點評：默默地吃個三明治享受一下陽光下午就過了><

文、圖／食癮，拾影

2019的初始，台北迎來不停的雨天。滴滴答答的每一天，總是澆熄想出門的情緒。那就待在咖啡館裡吧，這樣想著的時候，也翻起之前存下的口袋名單。畢竟雨天一直悶在家中彷彿快被濕冷侵蝕，如果能在外頭喝到一杯咖啡、慵懶地度過一日，儘管淋到了一些小雨，也無傷出了門的開闊心情。

/ Cherry.

位於南京復興一帶的巷弄裡，有間兩層樓高的咖啡館：貝克宅 Roasting House，從早上八點半開始營業，為附近上班族提供每一日的元氣早餐，一杯咖啡、一份小圓麵包，就很足夠。儘管貝克宅的店址處在隱密的街尾，前來造訪的客人卻源源不絕，中午到下午，店裡幾乎沒有不是客滿的時候。

雖說有兩層樓，二樓是挑高的樓中樓設計，不過，店裡的座位其實並沒有擺放的特別多，但總能窺見細節裡的裝飾用心，開放式的廚房、延伸到玻璃窗的空間，這是讓我最喜歡的部份，座位可能散落的很隨性，但鄰桌與鄰桌之間擁有合宜距離，給了客人最舒適的空間。

特別靠窗的和室座位，我們需要脫去鞋履才能踏上，接著懶洋洋地倚臥在沙發上、軟枕上，偶爾聊天，偶爾看看窗外的樹上，正好有好幾群麻雀正在嬉鬧，偶爾把書拿起來翻一翻，儘管外頭的雨依舊下個不停，卻好享受這樣的片刻寧靜與自在。「好喜歡這樣的空間」我和表姐一起說著、想著，若是能把家裡也裝設成如此模樣，彷彿這就是我們心目中的理想生活。

南瓜濃湯＋小圓麵包 $120元、酪梨蛋沙拉三明治 $150元

一份酪梨蛋沙拉三明治，正好擁有一份早餐的飽足感。剛烤好的方形吐司，香脆好吃，因為形狀小所以用手拿起也很方便，上頭的酪梨蛋沙拉與番茄，口味清爽、沒有多餘調味，吃著食物的原味，感覺胃口也變得健康。

最喜歡的是南瓜濃湯，濃郁的像是在嚐南瓜泥，熱呼呼的小圓麵包，外脆、內鬆軟，沾上一口南瓜濃湯也特別好吃。

拿鐵 80元、哥倫比亞費茲（哥倫比亞氣泡）

單品哥倫比亞冰釀氣泡，喝起來帶有微微的酸度，再加上季節水果，整體喝起來還有幾許果香甜味，少去了濃縮氣泡可能出現的酸澀，整體喝起來相當順口、爽口，很好喝呢。

草莓戚風 $180元

正好看見店家端出一盤盤的草莓戚風，迫不及待的想迎接草莓季，這可愛的模樣讓我們豪不猶豫的點了一份。約莫是四寸大小，適合兩到三人分享，鮮奶油的部分也帶有淡淡的草莓香，戚風蛋糕裡也夾著草莓果肉，味道與口感都表現不錯。

不知不覺，就在貝克宅度過半個下午，聽完投影在牆上的好幾首歌單，頓時也忘卻了外頭的濕冷天氣。因為是不限時的空間，所以客人們在宅裡也都很自在的做著自己的事，如果是居住在附近，或許會時常想過來坐坐吧，也就明白了為何在平日午後，宅裡仍然客滿著，慶幸能在這裡度過一段悠閒時光，是繁忙日子裡的珍貴禮物。

貝克宅 Roasting House

地址：台北市中山區南京東路三段89巷5弄4號（南京復興站1號出口）

營業時間：8:30～17:00（每週一公休）

電話：02-2517-6722