ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

辻利茶舗「抹茶楊枝甘露系列」新上市　3人氣漂浮飲品也回歸

▲▼辻利茶舗「夏日抹芒祭」登場。（圖／辻利茶舗提供）

▲辻利茶舗「夏日抹芒祭」開跑。（圖／辻利茶舗提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏日，日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」推出全新「夏日抹芒祭」，把「楊枝甘露」結合「宇治丸倉抹茶」打造4款飲品，還有3款人氣漂浮飲品也同步回歸，即日起於1門市限時開賣。

▲▼辻利茶舗「夏日抹芒祭」登場。（圖／辻利茶舗提供）

▲▼一共有4款新飲品。

▲▼辻利茶舗「夏日抹芒祭」登場。（圖／辻利茶舗提供）

辻利茶舗推出全新「抹茶楊枝甘露」系列，其中「抹芒甘露冰沙（售價185元）」、「抹芒甘露漂浮（售價205元）」，皆以台灣芒果做為主角，結合清爽優酪乳、滑順芒果雪酪與香醇椰奶，再加入特製抹茶蕨餅、香甜芒果丁及葡萄柚果粒，堆疊出豐富層次：「抹芒甘露冰沙」是選用輕盈鮮奶油點綴宇治抹茶，「抹芒甘露漂浮」搭配辻利招牌抹茶霜淇淋。

「抹芒優酪冰沙（售價175元）」、「抹芒優酪漂浮（售價195元）」則是為抹茶控打造的濃郁版風味，把宇治抹茶結合酸甜優酪乳，「抹芒優酪冰沙」搭配酸甜芒果丁及輕柔鮮奶油，「抹芒優酪漂浮」使用抹茶優酪冰沙搭配芒果丁、原味蕨餅，最後擠上撒滿丸倉抹茶的抹茶霜淇淋，讓濃度升級，即日起於遠百信義A13店獨家上市。

▲▼辻利茶舗「辻利冰沙漂浮」、「京町焙茶冰沙漂浮」、「大分柚蜜冰沙漂浮」回歸。（圖／辻利茶舗提供）

▲3款人氣漂浮飲品同步回歸。

還有熱銷回歸的3款漂浮飲品包括「辻利冰沙漂浮」、「京町焙茶冰沙漂浮」、「大分柚蜜冰沙漂浮」，選用經典日式冰沙搭配濃郁抹茶霜淇淋，其中辻利冰沙漂浮、京町焙茶冰沙漂浮可加價20元升級牛奶冰沙，3款也可加價15元購入白玉串搭配。

為歡慶新品上市，周末限定可享購買「夏日抹芒祭」任一新品，第2杯任選1款飲品打75折，並以低價者折扣，優惠不得併用。

▲▼beard papa’s x 立頓聯手推出「立頓水蜜桃冰茶泡芙」，還有抹茶歐蕾泡芙、珍珠糖耶克。（圖／beard papa’s提供）

▲立頓水蜜桃冰茶泡芙吃得到濃郁果香。（圖／beard papa's提供）

日系泡芙專賣店「beard papa's」7月則再度找來立頓推出全新「立頓水蜜桃冰茶泡芙」，使用立頓水蜜桃冰茶即溶飲品結合經典卡士達醬，打造出帶有濃郁果香的「立頓水蜜桃冰茶卡士達內餡」，搭配酥鬆派皮一口咬下，炸出微酸鮮甜的滋味，每顆售價80元起。

▲▼beard papa’s x 立頓聯手推出「立頓水蜜桃冰茶泡芙」，還有抹茶歐蕾泡芙、珍珠糖耶克。（圖／beard papa’s提供）

▲本月還有首度推出的限定派皮「珍珠糖耶克」。

本月還有首度推出的限定派皮「珍珠糖耶克」，在日式泡芙派皮上來回淋上香醇巧克力醬，再輕撒珍珠糖增添酥脆口感，無論是搭配經典香草卡士達或立頓水蜜桃冰茶通通沒問題，售價75元起，限於指定門市販售。

▲▼beard papa’s x 立頓聯手推出「立頓水蜜桃冰茶泡芙」，還有抹茶歐蕾泡芙、珍珠糖耶克。（圖／beard papa’s提供）

▲抹茶歐蕾泡芙強勢回歸。

另外季節限定口味則是人氣回歸的「抹茶歐蕾泡芙」，選用來自靜岡的抹茶粉加入經典卡士達醬，再結合鮮奶油揉合成抹茶歐蕾卡士達內餡，最後在泡芙外皮撒上抹茶粉，打造雙重抹茶香，每顆售價80元起，限於指定門市販售。

【你可能也想看】

►麻古茶坊「2款新飲品」開賣　酪梨甘露10縣市搶先喝
►拿坡里「2大優惠」開跑　大披薩特價199元、炸雞桶6折
►網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

關鍵字： 美食情報 美食雲 辻利茶舗 好丘 GOOD CHO’S

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【小貓可愛癖好】躲凳底玩耍秒變掃地機器人XD

推薦閱讀

全台夏慕尼請吃鮑魚干貝海鮮盤

全台夏慕尼請吃鮑魚干貝海鮮盤

辻利茶舗抹茶楊枝甘露系列新上市

辻利茶舗抹茶楊枝甘露系列新上市

大溪必朝聖麵店！擔仔麵獨門醬汁香濃微辣

大溪必朝聖麵店！擔仔麵獨門醬汁香濃微辣

王品「肉次方」平日下午爽吃3小時

王品「肉次方」平日下午爽吃3小時

2025基隆浪曲嘉年華懶人包「告五人、高爾宣」開唱！

2025基隆浪曲嘉年華懶人包「告五人、高爾宣」開唱！

孫東寶頻收店　貴族世家聲明：汰舊換新

孫東寶頻收店　貴族世家聲明：汰舊換新

達美「台北－西雅圖」最新機上亮點

達美「台北－西雅圖」最新機上亮點

拿坡里2大優惠限時2周開跑

拿坡里2大優惠限時2周開跑

特搜馬祖5大療癒行程！

特搜馬祖5大療癒行程！

3499元起！北市2飯店夏日住房優惠

3499元起！北市2飯店夏日住房優惠

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

王品「肉次方」平日下午爽吃3小時

涮乃葉平日午餐5小時吃到飽回歸

孫東寶頻收店　貴族世家聲明：汰舊換新

「土用丑日」鰻魚便當買一送一

全台最大「貴族世家」開放線上訂位

朱銘美術館「夏夜開館免票」僅2天

信義「和食料理吃到飽」晚餐能吃4hrs

日本廉航「ZIPAIR」10月首航台灣

麻古茶坊開賣夏季最新2款新飲品

桃園玩具批發工廠！滿3千元一律5折

熱門行程

最新新聞更多

全台夏慕尼請吃鮑魚干貝海鮮盤

辻利茶舗抹茶楊枝甘露系列新上市

大溪必朝聖麵店！擔仔麵獨門醬汁香濃微辣

王品「肉次方」平日下午爽吃3小時

2025基隆浪曲嘉年華懶人包「告五人、高爾宣」開唱！

孫東寶頻收店　貴族世家聲明：汰舊換新

達美「台北－西雅圖」最新機上亮點

拿坡里2大優惠限時2周開跑

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366