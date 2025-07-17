辻利茶舗「抹茶楊枝甘露系列」新上市　3人氣漂浮飲品也回歸

▲辻利茶舗「夏日抹芒祭」開跑。（圖／辻利茶舗提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏日，日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」推出全新「夏日抹芒祭」，把「楊枝甘露」結合「宇治丸倉抹茶」打造4款飲品，還有3款人氣漂浮飲品也同步回歸，即日起於1門市限時開賣。

▲▼一共有4款新飲品。

辻利茶舗推出全新「抹茶楊枝甘露」系列，其中「抹芒甘露冰沙（售價185元）」、「抹芒甘露漂浮（售價205元）」，皆以台灣芒果做為主角，結合清爽優酪乳、滑順芒果雪酪與香醇椰奶，再加入特製抹茶蕨餅、香甜芒果丁及葡萄柚果粒，堆疊出豐富層次：「抹芒甘露冰沙」是選用輕盈鮮奶油點綴宇治抹茶，「抹芒甘露漂浮」搭配辻利招牌抹茶霜淇淋。

「抹芒優酪冰沙（售價175元）」、「抹芒優酪漂浮（售價195元）」則是為抹茶控打造的濃郁版風味，把宇治抹茶結合酸甜優酪乳，「抹芒優酪冰沙」搭配酸甜芒果丁及輕柔鮮奶油，「抹芒優酪漂浮」使用抹茶優酪冰沙搭配芒果丁、原味蕨餅，最後擠上撒滿丸倉抹茶的抹茶霜淇淋，讓濃度升級，即日起於遠百信義A13店獨家上市。

▲3款人氣漂浮飲品同步回歸。

還有熱銷回歸的3款漂浮飲品包括「辻利冰沙漂浮」、「京町焙茶冰沙漂浮」、「大分柚蜜冰沙漂浮」，選用經典日式冰沙搭配濃郁抹茶霜淇淋，其中辻利冰沙漂浮、京町焙茶冰沙漂浮可加價20元升級牛奶冰沙，3款也可加價15元購入白玉串搭配。

為歡慶新品上市，周末限定可享購買「夏日抹芒祭」任一新品，第2杯任選1款飲品打75折，並以低價者折扣，優惠不得併用。

▲立頓水蜜桃冰茶泡芙吃得到濃郁果香。（圖／beard papa's提供）

日系泡芙專賣店「beard papa's」7月則再度找來立頓推出全新「立頓水蜜桃冰茶泡芙」，使用立頓水蜜桃冰茶即溶飲品結合經典卡士達醬，打造出帶有濃郁果香的「立頓水蜜桃冰茶卡士達內餡」，搭配酥鬆派皮一口咬下，炸出微酸鮮甜的滋味，每顆售價80元起。

▲本月還有首度推出的限定派皮「珍珠糖耶克」。

本月還有首度推出的限定派皮「珍珠糖耶克」，在日式泡芙派皮上來回淋上香醇巧克力醬，再輕撒珍珠糖增添酥脆口感，無論是搭配經典香草卡士達或立頓水蜜桃冰茶通通沒問題，售價75元起，限於指定門市販售。

▲抹茶歐蕾泡芙強勢回歸。

另外季節限定口味則是人氣回歸的「抹茶歐蕾泡芙」，選用來自靜岡的抹茶粉加入經典卡士達醬，再結合鮮奶油揉合成抹茶歐蕾卡士達內餡，最後在泡芙外皮撒上抹茶粉，打造雙重抹茶香，每顆售價80元起，限於指定門市販售。