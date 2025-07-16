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孫東寶頻收店　貴族世家5點聲明：汰舊換新、營運調整

▲孫東寶這4家門市升級Plus店型　披薩、咖哩飯無限供應。（圖／取自孫東寶牛排館-潮州延平店臉書）

▲孫東寶潮州延平店升級Plus店型。（圖／取自孫東寶牛排館-潮州延平店臉書）

記者黃士原／台北報導

「孫東寶台式牛排」近來頻頻收店，引發網友討論及媒體報導，對此，總公司貴族世家發出澄清聲明稿，部分門市關閉情況，屬於汰舊換新、營運調整，而且近年仍有多家新門市陸續開幕，目前全台仍有94家門市，部分店面還升級Plus店型，提供更多元的美食餐點及服務。

屬於貴族世家的「孫東寶台式牛排」，主打牛排價格實惠，目前門市有94家，由於最多時曾有120多家，近年收了30多家，引發網友討論。對此，總公司貴族世家發出澄清聲明稿，5點說明部分門市關閉情況。

1、門市汰舊換新，屬正常營運調整
如同各大連鎖品牌，孫東寶在經營過程中會根據租約期滿、商圈變遷及營運績效，進行門店調整與優化，目的在於提升整體營運品質與品牌形象。

2、受疫情影響導致
疫情時期許多顧客不接受店內用餐，故部分店家當時受到衝擊而關閉。

3、持續展店，品牌穩健成長
近年來，仍有多家新門市陸續開幕，顯示市場對孫東寶品牌的高度認同與加盟信心。

4、加盟夥伴緊密合作
品牌總部與全台加盟主維持緊密溝通，持續提供行銷、教育訓練與營運支援，協助各店提升競爭力。

5、部分店面已轉型孫東寶Plus
針對特定地區，為滿足消費者期待，提供更多元的美食餐點及服務。

關鍵字： 孫東寶 牛排館 貴族世家

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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