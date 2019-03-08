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岡山庭園餐廳大草坪和水管屋包廂！必吃脆皮多汁烤雞

點評：感覺很不錯耶
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▲高雄水庫沒關水管屋庭園餐廳。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂提供）

▲高雄水庫沒關，庭園水管屋餐廳。（圖片由饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

高雄岡山自從知名地標景點岡山之眼啟用之後，總是吸引滿滿人潮。在岡山也有一家特色庭園餐廳，也是一間水管餐廳，總共有5 間水管屋的座位，提供烤雞、羊肉爐、火鍋等多種餐點。

▲高雄水庫沒關水管屋庭園餐廳。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂提供）
▲馬卡龍色系的水管屋。

位於阿公店水庫旁的「水庫沒關」餐廳，距離岡山之眼僅5分鐘車程，有著特色水管屋和庭園造景。水管屋共有5間，外表是馬卡龍色系，裡面則是包廂式座位，最多約可容納到8個人，並有獨立的冷氣、電扇，不論外面天氣多冷多熱，都能舒服的在裡面用餐，夏天吃火鍋也沒問題。

▲高雄水庫沒關水管屋庭園餐廳。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂提供）
▲水管屋內有獨立冷氣。

如果訂不到水管屋也沒關係，戶外的田園也有座位區，一樣有遮蔽和空調，不用擔心日曬雨淋。除了用餐座位區之外，庭園周圍也有很多椅子、沙發或是搖椅可以供人休息，上邊更有許多抱枕和娃娃可以供人拍照使用。

▲高雄水庫沒關水管屋庭園餐廳。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂提供）
▲庭園內的抱枕娃娃。

園區的草皮上可以讓小朋友奔跑放電，甚至還有養鵝、兔子等小動物，非常適合帶小朋友前來。這裡的烤雞也是招牌餐點之一，烤到超酥脆的外皮鎖住裡面多汁的雞肉，不論單吃、配胡椒鹽或是搭著雞油吃都很適合。

▲高雄水庫沒關水管屋庭園餐廳。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂提供）
酥脆多汁的烤雞。

吃飽飯還能到園區裡散步，白天和晚上各有不同的風情。如果想要水管屋座位的朋友記得要先打電話預約，每間用餐限2小時，且水管屋每間需要另加100元的清潔費，下次來岡山或燕巢可以順便來這裡走走。

▲高雄水庫沒關水管屋庭園餐廳。（圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂提供）

▲白天晚上各有不同風情。

水庫沒關
地址：高雄市燕巢區尖山里紅山巷140號
電話：0905257213
營業時間：週一~週日，PM 4:00~PM 11:00 (週二~週三公休)
 

關鍵字： 水庫沒關 岡山 燕巢 庭園餐廳 水管屋 高雄美食

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