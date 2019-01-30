高雄老屋新景點！70年老醫院、老照片復古滿點　春節免費參觀

▲高雄穀友仁壽醫院已有70年歷史。（圖／高市府都發局提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

老屋的美以歲月妝點，位於岡山維仁路有一間老醫院已有70年屋齡，在高市府都發局的輔導協助下歷經年餘修繕整復，更名為「穀友仁壽醫院」轉型賣起五穀雜糧，以食療養生概念再出發，不僅將老屋保存下來，也讓熱愛老屋空間的旅人多了一處免費景點可參觀。

▲轉型後老屋內販售文創五穀雜糧。



過往的仁壽醫院老屋有著中西混搭的抿石子外牆、細長帶狀雨遮、上下開合直式木窗及屋內的木樑、木梯，樸實而不失雅致；女兒牆上有著「黃」氏家族字樣，彰顯屋主品味也讓人窺探當年氣派人家的屋舍究竟是什麼模樣。高市府都發局表示，屋主劉慶元對老屋特色如數家珍，屋內留存不少珍貴老文物，像是醫院木招牌、門診及領藥櫃臺、醫療費價目表與木製家具等，還有不少老照片可供追憶當年情景。

▲老屋前後棟免費開放參觀。



高市府都發局社區營造科張先生表示，目前都發局針對非歷史建築及古蹟的老屋保存修繕提供經費補助，民國60年前興建完成房屋合法合乎標準就能申請老屋再生計畫，而穀友仁壽醫院已有70年歷史，內部空間寬敞共有前後兩棟，前棟洋樓風格、後棟傳統中國風建築，前棟二樓有處休憩空間給旅客泡茶聊天。

▲二樓空間。

▲文物回顧展展出至2月8日。



穀友仁壽醫院重新開張，不僅讓老一輩岡山人可以回味舊日時光，老屋裡的老文物也像是被賦予新生命般重新見到陽光，屋主會在雜糧商店重新開張的首日，籌辦文物回顧展展期至2月8日，未來也可能會舉辦崗山區的導覽活動，讓民眾更認識老高雄面貌，春節期間到岡山走春又多了一個新景點，老屋控千萬不能錯過。

仁壽醫院

地址： 820高雄市岡山區維仁路199號