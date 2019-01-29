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高雄瑞豐夜市正宗「冰火菠蘿油」　甜鹹適中一咬就愛上

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不愛跟風流行，只想踏實分享美食，下定決心要做一名..

點評：愛吃港點的一定要試試
ETtoday餓勢力

▲▼高雄好好味冰火菠蘿油。（圖／文、圖／Hana食旅生活 提供）

文、圖／Hana食旅生活

在瑞豐夜市附近的好好味冰火菠蘿油，雖然來自台北師大夜市，但自己在台北時真的很少到那附近，剛好看到有網友推薦，就來嚐鮮看看～

▲▼高雄好好味冰火菠蘿油。（圖／文、圖／Hana食旅生活 提供）

▲店面形式屬於外帶店，無內用座位，大多人都會買來邊逛夜市邊吃，剛好遇到沒什麼人排隊的離峰時段，烤菠蘿油的香氣不斷飄散，十分誘人。

▲▼高雄好好味冰火菠蘿油。（圖／文、圖／Hana食旅生活 提供）

▲架上有許多烤好的菠蘿油，每一個表面烤至金黃酥感，真的...會想拿走一整盤回飯店慢慢品嚐，但端倪手上還提著阿椪的店QQ蛋、廣林碳烤，肚子裡還剛吃完石記臭豆腐，等會還要繼續買天使雞排，就此作罷...

菜單

▲▼高雄好好味冰火菠蘿油。（圖／文、圖／Hana食旅生活 提供）

▲這裡的主打商品當然就是菠蘿包、冰火菠蘿油，不過也有港式QQ雞蛋仔、楊枝甘露，另外還有賣港式飲品，凍檸茶、鴛鴦奶茶、絲襪奶茶、檀島咖啡等，如果選招牌冰火菠蘿油搭配任一飲料可以折$5

▲▼高雄好好味冰火菠蘿油。（圖／文、圖／Hana食旅生活 提供）

▲這裡的冰火菠蘿油有分三種級別：招牌冰火$40使用紐西蘭進口奶油、總統冰火$45使用法國進口奶油、LV頂級冰火$60使用法國進口手工奶油。但沒有一次吃過這三種口味，還真的不知道差在哪，不知是否如同介紹上說的有差別～～

▲▼高雄好好味冰火菠蘿油。（圖／文、圖／Hana食旅生活 提供）

▲招牌冰火菠蘿油$40，第一次吃當然就從基本的入門，烤至蓬鬆金黃的菠蘿油散發奶油的香氣，可以看出菠蘿的紋路質地，讓人想趕快大咬一口過過癮。

▲▼高雄好好味冰火菠蘿油。（圖／文、圖／Hana食旅生活 提供）

▲外層的口感微酥甜度適中，麵包體柔軟好咬，夾的奶油片帶點鹹味、濃郁滑順，香氣恬淡，整體吃起來甜甜鹹鹹的層次，相當耐人尋味。

▲▼高雄好好味冰火菠蘿油。（圖／文、圖／Hana食旅生活 提供）

▲麵包體除了鬆軟好咬之外，即使中間夾了一塊貨真價實的奶油片，但吃起來卻不會有油膩感，麵包本身的油量質地顧得不錯，在瑞豐夜市裡吃完鹹食，可以來個冰火菠蘿油當作點心享用也挺好的！推薦給各位～值得一試！

好好味冰火菠蘿油 瑞豐店
地址：高雄市鼓山區裕誠路1079號
營業時間：日至一 14:00-23:00、五六 14:00-00:00
電話：07-554-0228

《Hana食旅生活》
不愛跟風流行，只想踏實分享美食，下定決心要做一名對美食真誠對待、用心紀錄、業餘卻又不輸專業的部落客。
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關鍵字： 好好味冰火菠蘿油 高雄美食 達人美食 美食情報 Hana食旅生活 港點

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