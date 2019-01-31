充滿時代感與文青風的旅館！高雄退休旅社大變身　

點評：看了好想住啊 !

▲高雄鶴宮寓旅館。（圖片由壞波妞の旅行食踨提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

出門在外旅遊，一定少不了過夜的地方，不論是高價位的五星級飯店或是平價的青年旅館都非常受人歡迎。而在高雄就有一間由退休的老旅社變身成的既文青又有時代感旅店。

▲位在捷運美麗島站旁,外表已重新拉皮。

就位在熱鬧的美麗島站旁，不顯眼卻重新拉皮過的外觀，這就是鶴宮寓的所在地。曾經是當年非常知名的鶴宮大旅社，據傳當年很多明星都曾經入住過。在飯店推休之後，雖然重新整修變成了一間新的旅館，卻還是保留了當年的招牌，也在訴說著這棟建築的故事。

▲仍保有當年的舊招牌。

這裡的客房走的也是溫馨風格，浴室採用浴廁分離，和客廳還有有毛玻璃的木門隔開，更增添了一種時代感。除了一般的雙人房之外，這邊也有上下鋪的房型、閣樓房以及給背包客的背包房型。

▲四人房型，有上下鋪。

▲分隔浴廁區的毛玻璃木門。

除了房間之外，鶴宮寓還有公共閱讀區，可以慵懶的坐在這邊，選一本自己喜歡的書沉浸其中，不時也會舉辦一些活動和講座。公共空間也有瓦斯爐、微波爐等烹飪設備，如果有附早餐也是在這邊享用。整體營造出了60年代的時代感，以木頭長桌為主的廚房，和復古味濃厚的點心，加上其他帶有文青感的氛圍，讓很多人印象深刻。

▲▼公共空間的閱讀區和廚房。

很多人住旅館最頭痛的就是大大的行李箱，該如何搬上搬下。鶴宮寓是由舊旅舍改建，雖然沒有電梯，但是有著專門搭載行李的貨梯，因此不須煩惱行李的問題。下次來高雄，不妨可以來鶴宮寓，聆聽著建築和整個氣氛訴說的故事。

鶴宮寓ho̍k house

地址: 高雄市新興區中正四路41號2樓

電話: 07 201 1988

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