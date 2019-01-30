抹茶控必看！辻利抹茶與cama cafe合推3款期間限定抹茶飲品



▲辻利抹茶與cama cafe合推3款期間限定抹茶飲品。



▲cama咖啡與辻利抹茶合推的聯名飲品─黑糖抹茶鮮奶。



記者黃士原／台北報導、攝影

抹茶控們看過來！辻利茶舗這次又有新的合作對象，將從2月15日與cama cafe合推3款抹茶飲品，分別是黑糖抹茶鮮奶、黑糖抹茶咖啡拿鐵與抹茶咖啡拿鐵，以及三款風味的「聯名餅乾」，售價75元起。這次辻利抹茶與cama cafe合作的3款飲品是期間限定，只到4月19日。

cama cafe成立迄今12年，為台灣首創以「現烘」模式經營的連鎖咖啡品牌，堅持手工挑豆及每日新鮮烘焙，為了提供咖啡愛好者新體驗，這次與日本抹茶品牌辻利茶舗聯名推出3款新飲品，將東西方的茶與咖啡文化以創新樣貌呈現，2月15日開始販售。





▲黑糖抹茶咖啡拿鐵(冰)。

此次共推出3款新飲品及一款茶食，首推cama招牌商品經典拿鐵結合辻利抹茶的「抹茶咖啡拿鐵」，微苦表現較符合cama忠誠消費者的喜好，平衡呈現抹茶與咖啡的原始風味，也提供喜愛咖啡的抹茶控新選擇；另外一款是cama在開發廣受試喝者喜愛、添加精製柴燒黑糖的「黑糖抹茶咖啡拿鐵」，除了進而提升整體風味外，喝下時順口不甜膩，增添了抹茶與咖啡結合的豐富層次感。最後是cama於品牌首次推出的抹茶飲品「黑糖抹茶鮮奶」，對於不喝咖啡的朋友來說也有新選擇。





▲三款風味的「聯名餅乾」。

此外，三款風味的「聯名餅乾」辻利抹茶手作餅乾、cama咖啡手作餅乾、咖啡抹茶手作餅乾也同步上市，由山木島甜點師選用北海道奶油與昭和粉混合台灣麵粉製成，再用台灣二砂調味讓麵粉與材料的搭配更和諧，為cama咖啡與辻利抹茶調配出最適合的搭配比例。





▲cama café南京龍江店還有背板讓大家來打卡。

聯名檔期「咖啡抹茶季」於2月15日起開跑，凡購買全飲品搭配聯名餅乾，飲品即可現折10元優惠，下午茶時段中午12:00後再享大杯抹茶飲品89折。

商品售價資訊

●抹茶咖啡拿鐵 冰/熱：(M)$80(L)$95

黑糖抹茶咖啡拿鐵 冰/熱：(M)$80(L)$95

黑糖抹茶鮮奶 冰/熱：(M)$75(L)$90

聯名餅乾(辻利抹茶手作餅乾、cama咖啡手作餅乾、咖啡抹茶手作餅乾)三款各1入，共3片：$55/包