泰美了！泰國飛機改造餐廳　浮誇系裝潢還有超逼真動物標本

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▲位在泰國的飛機餐廳Na-Oh Bangkok。（圖／我在泰國天氣晴提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

到泰國旅行少不了參與水上活動、品嘗當地美食，而想要融入當地人的生活，嘗試當地人的口味，無非是前往市集逛逛，感受在地氣息之餘，也更了解現在正熱門的是什麼！2017年的時候，有個以飛機當作主軸的創意市集開幕了，而這台飛機並不只是當作裝飾，還是一家餐廳，我在泰國天氣晴就在《旅遊超爽的！》分享了充滿氣氛、菜色相當精緻的飛機餐廳！

▲▼餐廳裡的裝潢相當華麗，且每桌都會放上花及蠟燭營造氣氛。

在ChangChui Creative Park的中心停著一台退役的大型飛機，在周圍圍繞的攤家和商店許多都是販售創意商品或是藝文空間，每家店都有自己的特色，裝潢及設計也十分適合拍照，而在飛機下方會結合樂團表演還有露天酒吧，我在泰國天氣晴提到這個大型的退役飛機經由改裝打造後，外表仍維持飛機的原狀，而裡面走的是復古奢華風，他表示，除了裝飾都是用藝術品，播放的音樂也是古典優雅的風格，而且每個餐桌上都放有花及蠟燭營造氛圍！

▲▼除了布置相當復古奢華外，連播放的音樂也是古典優雅的風格。

一進去就會對店內的布置感到驚豔，我在泰國天氣晴說，不僅擺設相當華麗，就連餐點也都精緻且美味的這家飛機餐廳，在地下一樓還放置了許多的動物標本。他推薦，趁還沒有被觀光客大舉入侵前趕快來朝聖，不僅好看好拍以外還很好吃，整體很值得來一趟！

▲▼在地下一樓還放有許多動物標本。

Na-Oh Bangkok

地址：460/8 Sirindhorn Rd, Khwaeng Bang Phlat, Khet Bang Phlat, Krung Thep Maha Nakhon 10700