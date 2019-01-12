ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

泰國神祕「長頸族」村落　5歲女孩戴上銅圈一生只能拿下3次

點評：超級想去體驗看看長頸族 也好喜歡這種傳統手工藝><
ETtoday旅遊雲

▲▼泰國清邁長頸族。（圖／Wei笑生活提供）

▲泰國清邁長頸族。（圖片由Wei笑生活提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

記者謝璩安／綜合報導

泰國北部是一個充滿未知感的地方，其中清邁又是泰北的政治和經濟中心，著名的景點有素帖寺、清邁Warorot夜市、清萊黑屋白廟、清萊與金三角等等，而在清萊，一個傳統又神秘的族群，也就是長頸族，在這裡生活了許久，部落客Wei笑生活就在社團《旅遊超爽的》中分享到長頸族村落的參觀經驗！

▲▼泰國清邁長頸族。（圖／Wei笑生活提供）

▲到清萊可以進長頸族的村子裡體驗傳統文化。

長頸族是緬甸的藏緬語族少數群體克耶族 （Karenni）的一個分支，女孩在5歲的時候第一次戴上銅圈，等到稍微適應以後，會再多加上幾圈，也會換上更緊的銅圈，經過這些銅圈的重量，壓迫鎖骨使脖子身長，而戴上銅圈的女子，一生只有在結婚、生子和死亡的時候能夠把銅圈拆下，目前長頸族生活的地區，成為著名的旅遊景點，因此可以依靠旅遊收入自給自足，不需要財政援助。

▲▼泰國清邁長頸族。（圖／Wei笑生活提供）

▲目前長頸族生活的地區，成為著名的旅遊景點，依靠旅遊收入自給自足。

▲▼泰國清邁長頸族。（圖／Wei笑生活提供）

▲這些都是長頸族婦女的手工藝品，許多設計都是以銅圈為主。

▲▼泰國清邁長頸族。（圖／Wei笑生活提供）

▲透過手工藝品，可以感受到長頸族婦女的溫柔剛強，作品也都相當用心。

Wei笑生活介紹，泰國其實有許多這樣的少數民族，而這些少數民族其實都是從泰國以及其他國的邊境比如緬甸等避難而來，而後在泰國當地落地生根。由於這些少數民族他們都不是泰國本地人，所以沒有正式的身分證或是簽證可以在泰國合法工作。但為了生活下來早期他們在泰國這邊以捕獵大象維生，使得野生大象的數量急速下降而後泰國的法律特別為了這些少數的民族有些特別的保護計畫，讓他們可以在泰國的土地生存下去，後來就有泰國皇家保護等出現。

▲▼泰國清邁長頸族。（圖／Wei笑生活提供）

▲遊客可以在這裡體驗戴上半環的銅圈，感受長頸族婦女的生活。

長頸族女性戴上銅圈的原因也有許多說法，包括族人認為這樣的打扮讓女人更像克耶邦民間傳說中的長頸龍、也有說是丈夫為了避免柒子被其他部落搶走，還有一種說法，是當時族長夢到自己的脖子被老虎咬，但他們的祖靈並不會保護女性，因此女性將銅圈戴在四肢和脖子上，作為保護。觀光客到這裡可以體驗長頸族的銅圈，雖然只有半環，但也已經足夠在手上和脖子上親身體會戴上銅圈的沉重感。

關鍵字： 長頸族 泰國清邁 泰國清萊 泰國旅遊 清萊 亞洲旅遊 清邁 Wei笑生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

夜遊京都懶人玩法！舞妓表演、懷石料理、東山夜景一次擁有

搶先體驗精品級「星悅航空」　經濟艙當商務艙坐

東京迪士尼拍照攻略！免排隊就可以跟卡通人物拍照

端流刺激泛舟、清邁美食節　泰國10月份節慶活動一覽

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

花蓮全新打卡點！「露天美術館」超美拍

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

台南市美術館二館1月27日開幕

全台最好玩飯店有室內賽車、水樂園

台中浮誇系路邊攤！雞白湯免費喝

苗栗炮仗花開了！朝聖黃金瀑布花海

特搜全台6處迷宮景點一起來「迷路」

台南落羽松秘境一日輕旅行4提案

小馬爾地夫！4月直飛越南芽莊

雲林花海爆發！4色波斯菊漸層花毯

熱門行程

最新新聞更多

秘境公路！台26線獲奪景觀大獎

日本豚骨一燈8款拉麵16日起降價

台北無雷義式料理有「馬賽魚湯」

泰國神祕長頸族　銅圈只能拿下3次

「郵輪式列車」初夏遊程1/21搶先開..

超萌！特搜「東北角3處動物巨岩」

桃園「5大超人氣夜景餐廳」懶人包

最慘晚4小時！桃機春節航班準點率<2..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366