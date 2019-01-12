泰國神祕「長頸族」村落　5歲女孩戴上銅圈一生只能拿下3次

點評：超級想去體驗看看長頸族 也好喜歡這種傳統手工藝><

▲泰國清邁長頸族。（圖片由Wei笑生活提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

記者謝璩安／綜合報導

泰國北部是一個充滿未知感的地方，其中清邁又是泰北的政治和經濟中心，著名的景點有素帖寺、清邁Warorot夜市、清萊黑屋白廟、清萊與金三角等等，而在清萊，一個傳統又神秘的族群，也就是長頸族，在這裡生活了許久，部落客Wei笑生活就在社團《旅遊超爽的》中分享到長頸族村落的參觀經驗！

▲到清萊可以進長頸族的村子裡體驗傳統文化。

長頸族是緬甸的藏緬語族少數群體克耶族 （Karenni）的一個分支，女孩在5歲的時候第一次戴上銅圈，等到稍微適應以後，會再多加上幾圈，也會換上更緊的銅圈，經過這些銅圈的重量，壓迫鎖骨使脖子身長，而戴上銅圈的女子，一生只有在結婚、生子和死亡的時候能夠把銅圈拆下，目前長頸族生活的地區，成為著名的旅遊景點，因此可以依靠旅遊收入自給自足，不需要財政援助。

▲目前長頸族生活的地區，成為著名的旅遊景點，依靠旅遊收入自給自足。

▲這些都是長頸族婦女的手工藝品，許多設計都是以銅圈為主。

▲透過手工藝品，可以感受到長頸族婦女的溫柔剛強，作品也都相當用心。

Wei笑生活介紹，泰國其實有許多這樣的少數民族，而這些少數民族其實都是從泰國以及其他國的邊境比如緬甸等避難而來，而後在泰國當地落地生根。由於這些少數民族他們都不是泰國本地人，所以沒有正式的身分證或是簽證可以在泰國合法工作。但為了生活下來早期他們在泰國這邊以捕獵大象維生，使得野生大象的數量急速下降而後泰國的法律特別為了這些少數的民族有些特別的保護計畫，讓他們可以在泰國的土地生存下去，後來就有泰國皇家保護等出現。

▲遊客可以在這裡體驗戴上半環的銅圈，感受長頸族婦女的生活。

長頸族女性戴上銅圈的原因也有許多說法，包括族人認為這樣的打扮讓女人更像克耶邦民間傳說中的長頸龍、也有說是丈夫為了避免柒子被其他部落搶走，還有一種說法，是當時族長夢到自己的脖子被老虎咬，但他們的祖靈並不會保護女性，因此女性將銅圈戴在四肢和脖子上，作為保護。觀光客到這裡可以體驗長頸族的銅圈，雖然只有半環，但也已經足夠在手上和脖子上親身體會戴上銅圈的沉重感。