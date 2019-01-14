曼谷新景點！泰國最高「玻璃地板觀景台」從310米高空透視腳下

▲泰國曼谷大京都大廈King Power Mahanakhon觀景台。

記者蔡玟君／泰國報導、攝影

曼谷又有新景點開幕！以幾何建築外觀吸睛的大京都大廈（King Power Mahanakhon），不僅有全泰國最高的空中酒吧，更打造泰國最高的玻璃地板觀景台「Mahanakhon Sky Walk」，讓你可以站在310米高空，低頭就能俯瞰曼谷絕美夜色，360度將曼谷風景一覽無遺，成為現在曼谷最夯新景點。

▲泰國曼谷大京都大廈King Power Mahanakhon。（圖／King Power Mahanakhon提供）

大京都大廈（King Power Mahanakhon）是目前泰國最高建築物，總樓層達78層樓，佔領地利優勢之便，旅客只要搭乘BTS就能直達，建築內包括有4個樓層的免稅商店，泰國最高空中酒吧、有世界最大玻璃地板的頂樓觀景台，此外，雅高集團旗下在全球第一間東方快車酒店（Orient Express）將於2019年底於此開幕，還有麗思卡爾頓豪華住宅公寓（Ritz-Carlton Residences）也都即將進駐。

▲泰國曼谷大京都大廈King Power Mahanakhon觀景台一樓。

▲泰國曼谷大京都大廈King Power Mahanakhon觀景台門票。

▲進入泰國曼谷大京都大廈King Power Mahanakhon觀景台都要先過安檢。

其中最受矚目的，就是位於74、75和78層的全新玻璃觀景台「Mahanakhon Sky Walk」，旅客必須從一樓通過安檢，包括飲料和食物都禁止攜帶入內，接著搭上電梯，在360度聲光與影像效果中，搭乘電梯穿越曼谷上空，只要50秒就能來到74樓的室內觀景台，接著搭上玻璃電梯，就會來到位在78樓的泰國最高觀景台。

▲King Power Mahanakhon觀景台風景。

▲King Power Mahanakhon觀景台有世界最大的玻璃地板。

▲King Power Mahanakhon觀景台有世界最大的玻璃地板，入內都要套上鞋套。

▲從地面往上看，King Power Mahanakhon觀景台世界最大的玻璃地板延伸至半空中。

這處位在78樓的戶外觀景台最大特色，包括能360度欣賞曼谷風光，在面向湄公河視野最佳處，王權集團更在這裡打造全球最大的玻璃地板，玻璃地板從建築邊緣向外延伸，為了避免旅客的鞋子刮壞地面，凡是想要入內都必須先在腳上套上鞋套、放下隨身行李，才能走入；當你一踏上玻璃地板，就像是漂浮在半空中般，彷彿全世界都在你腳下，只要低頭，就可以從離地310米高空直視腳下城市風景。

▲膽大的人會直接趴在地面向下看。

▲玻璃地板觀景台夜景。（圖／King Power Mahanakhon提供）

由於視野遼闊，無論白天、夕陽或是夜晚都各有獨特風景，當入夜後，腳下的都會叢林紛紛亮起燈光，讓人彷彿置身星空般，美得讓人炫目，這裡更有全泰國最高的空中酒吧，讓旅客可以點杯飲料，邊品味同時享受眼前廣闊無垠的曼谷風景。

▲觀景台內還有泰國最高的空中酒吧。





▲玻璃地板上方，還有360度觀景台，是曼谷最高處，約314米。

▲從觀景台看出去的曼谷城市風景。

▲夜晚從觀景台看出去的曼谷夜景很夢幻。

但旅客必須注意的是，玻璃地板觀景台區禁止攜帶手機入內拍照，想要拍照留念，都必須站在玻璃地板外的紅龍請朋友協助拍攝，同時也禁止攜帶任何隨身行李入內。