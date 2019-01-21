來一杯全曼谷最好喝的咖啡！網嘆：回台灣喝不到怎麼辦

點評：看了都好想喝啊！

▲號稱全曼谷最好喝的咖啡Phaya Thai。（圖、影／跟妮一起玩世界-泰國生活大小事提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

咖啡已經算是很多人每天生活的必需品了，就算是出國玩也不忘去買杯咖啡來喝。如果你來到泰國，別忘記來Factory Coffee喝上一杯「全曼谷最好喝的咖啡」，甚至有喝過的網友懊惱著以後回台灣就喝不到了。

▲店內擺放許多得獎紀錄。

從曼谷空鐵（BTS）的Phaya Thai 站出來，往勝利紀念碑的方向走，就能找到Factory Coffee，外觀沒特別顯眼，裝潢如其名走的是工業風，沒有過多的裝飾，除了當地人之外，也有很多是國外專程前來的旅人。

來這裡必喝的招牌咖啡就是和地區同名的Phaya Thai了。店員會端著咖啡來到桌邊，開始一場咖啡秀。把搖好的咖啡過篩倒入杯中，倒上泡沫，再擠上檸檬急噴上獨門的配方，就像調酒一樣的調製出一杯咖啡在眼前。

▲酒瓶形狀的號碼牌。

這一杯Phaya Thai就是被稱為全曼谷最好喝的咖啡，一喝入口除了咖啡香氣外，加上檸檬產生了很好的搭配，也有人說像是凍檸茶配上咖啡一樣，且杯緣用檸檬皮抹過，在喝的時候嘴唇跟舌尖都能感受到檸檬的酸甜以及香氣，喝起來酸甜適中。這樣獨特的味道也讓許多人離開曼谷後還念念不忘。

▲Phaya Thai咖啡和甜點。

除了咖啡之外，Factory Coffee也有供應麵包、罐裝咖啡等，店裡有插座也能上網，也有不少當地人來這邊用電腦、談事情，價格多在100多泰銖，下次來曼谷可以來這裡歇歇，喝一杯全曼谷最好喝的咖啡。

▲Factory Coffee的品項。





Factory Coffee – Bangkok

地址：35/18 Phayathai Rd, Khwaeng Thanon Phaya Thai, Bangkok, Krung Thep Maha Nakhon 10440, Thailand.

電話：+66 85 145 4184

營業時間：8 am – 6 pm