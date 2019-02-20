台中內餡塞滿滿的水果三明治　必嘗爆漿草莓卡士達

點評：看了好想吃啊

▲台中「橫山銘製」超療癒三明治。（圖、影／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

每到了冬天就是到了草莓的季節，也讓很多草莓控為之瘋狂！而在台中中科附近新開了一間水果三明治，如果不吃甜也有鹹食可以選。在網路上引發熱潮的就是草莓卡士達口味了。

▲橫山銘製的貨櫃屋店面。

▲多種口味的三明治。

在中科商圈的橫山銘製三明治，外表看起來只是一間普通的貨櫃屋，但最近人氣可是強強滾，甚至開門3小時就完售，連電話預訂都超難打。很多人都是衝著這給塞得滿滿的水果三明治而來。

▲水果卡士達。

人氣第一名的天使草莓卡士達，從切面看上去滿滿3顆草莓真的超犯規！三明治內餡包著滿滿卡士達和多汁草莓，咬下去甚至還會爆漿，超級過癮。卡士達甜度不會太高，裡面還包著一層草莓醬，吃來酸甜不膩，是最快完售的品項。另外也有包著四種水果的水果卡士達，吃起來也是超滿足。

▲草莓卡士達。

除了草莓以外，還有很特別的奇異果檸檬。內餡以檸檬餡取代卡士達，口感細緻、滑順，且酸度適中，配上奇異果擦出非常特別的口味。

▲奇異果檸檬。

另外芋頭的粉絲們也可以來上一個濃芋奶凍，超多芋泥配上中間的奶凍，還能咬到芋頭顆粒，吃起來有奶凍捲的感覺，甜度依然恰到好處。

▲濃芋奶凍。

如果對熱量完全不害怕，那可以大膽吃上一個花醬香蕉巧克力！巧克力帶著些許苦味中和了膩感，配上中間的香蕉以及花生醬，吃起來有種甜蜜蜜的幸福感。

▲花醬香蕉巧克力。

網友也分享了，目前最熱賣的就是草莓和水果兩款了，建議可以先用臉書預購，電話常常會打不進去，不然就要早點去才不會撲空。

橫山銘製三明治專賣店

電話：0936-940001

店址：台中市西屯區西屯路三段281巷8號

營業時間：平日 8：30 – 19：00，假日 10：00 – 19：00(週日公休)