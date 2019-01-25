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南投5景點一日遊！夢幻城堡屬豬免費、落羽松秘境採草莓

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▲▼ 南投5景點一日遊！夢幻城堡屬豬免費、落羽松秘境採草莓（圖／小腹婆大世界）

▲南投5個適合親子遊的景點，台一農場除了可欣賞落羽松，還能採草莓。（圖／《小腹婆大世界》授權提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

親子旅遊正夯，越來越多景點都有考量年輕小家庭的需求，特別規劃專屬區域。春節期間若想帶著孩子四處走走、放放電，可以到南投埔里來一場豐富又充實的輕旅行！趁著季節，在隱藏版落羽松莊園欣賞美景之餘，還可以採草莓；喜歡動手DIY可以到「敲敲木工房」讓小孩手腦並用、寓教於樂；接著香蕉觀光工廠有互動設施、露營區、玩沙區；而宛如霍格華茲的妮娜巧克力夢想城堡，228前生肖屬豬免費入場，最後入住南投新開幕親子住宿，溜滑梯、遊戲區玩不完！

▲▼ 南投5景點一日遊！夢幻城堡屬豬免費、落羽松秘境採草莓（圖／小腹婆大世界）
▲《小腹婆大世界》替大家排好5景點順遊路線，Google地圖點此連結

部落客《小腹婆大世界》在臉書「旅遊超爽的！」社團，分享適合親子的南投5景點一日順遊攻略，如果不想要行程太緊湊，或者想多花幾天放鬆慢慢玩，可以自行增減行程和規劃，打造適合自己和全家大小的旅程。

第一站：「台一農場」隱藏版落羽松森林採草莓

▲▼ 南投5景點一日遊！夢幻城堡屬豬免費、落羽松秘境採草莓（圖／小腹婆大世界）

▲台一農場四處都是超好拍的美景，也適合喜歡到戶外親近大自然的人。

喜歡到戶外親近大自然，絕不能錯過這座美麗又愜意的「台一農場」，有隱藏版的夢幻落羽松林、繽紛的水上花屋等，四處都是超好拍的美景，適逢草莓季，假日還有體驗採草莓的活動；不過她提醒，這座莊園農場不適合使用推車，因此若是有嬰兒成員同行的家庭，可能要有心理準備，此外也要注意做好防蚊及防曬。

台一生態休閒農場
地址：南投縣埔里鎮中山路一段176號
電話：04-92997848
營業時間：08:00~17:00 假日限定採草莓NT.250元／人 （請依業者實際營運情況為主）

第二站：「敲敲木工房」DIY製作自己的玩具！

▲▼ 南投5景點一日遊！夢幻城堡屬豬免費、落羽松秘境採草莓（圖／小腹婆大世界）

▲敲敲木工房有超可愛的娃娃國兵！

敲敲木工房適合國小以上的小朋友前往，有超可愛的娃娃國兵，還能體驗敲敲打打、手腦並用的樂趣，製作出獨一無二的音樂盒車車、旋轉木馬，現場還有多款木製玩具試玩、迷你辦家家酒區，免費入場，但必須提前預約，建議可停留的時間約1-2小時。如果小孩喜歡手作的樂趣，是個很棒的小景點！

▲▼ 南投5景點一日遊！夢幻城堡屬豬免費、落羽松秘境採草莓（圖／小腹婆大世界）

▲▼可以體驗敲敲打打、DIY製作玩具的樂趣，也有辦家家酒。

▲▼ 南投5景點一日遊！夢幻城堡屬豬免費、落羽松秘境採草莓（圖／小腹婆大世界）

敲敲木工房 (預約制)
地址：南投縣埔里鎮大同街37號
營業時間：9:30~16:30(週二.三公休)
電話：04-92917803 （請依業者實際營運情況為主）

第三站：超夢幻「妮娜巧克力城堡」屬豬免費入園

▲▼ 南投5景點一日遊！夢幻城堡屬豬免費、落羽松秘境採草莓（圖／小腹婆大世界）

▲妮娜巧克力夢想城堡，歐式風格超夢幻！

有「台版霍格華茲」之稱的妮娜巧克力夢想城堡，是一座超浪漫的歐式風格莊園，也有小朋友最愛的巧克力！來到這裡宛如置身異國奇幻氛圍，除了可以體驗遊戲互動式巧克力DIY，假日還有整點玩偶舞蹈表演、3D光雕展，四處更是好拍的景點。在2月28日之前，凡生肖屬「豬」可以免費入園，是一座不論大人小孩都適合前往的景點！

▲▼ 南投5景點一日遊！夢幻城堡屬豬免費、落羽松秘境採草莓（圖／小腹婆大世界）

▲這裡是一座超浪漫的歐式風格莊園。

▲▼ 南投5景點一日遊！夢幻城堡屬豬免費、落羽松秘境採草莓（圖／小腹婆大世界）

▲可以體驗遊戲互動式巧克力DIY，2月28日之前凡生肖屬「豬」可以免費入園。

妮娜巧克力夢想城堡 Cona’s Chocolate Castle
地址：南投縣埔里鎮桃米路32號
營業時間：9:00~18:00
電話：04-92919528
1月2日至2月28日，生肖屬豬免費入園 （請依業者實際營運情況為主）

第四站：「香蕉觀光工廠」免費入場

▲▼ 南投5景點一日遊！夢幻城堡屬豬免費、落羽松秘境採草莓（圖／小腹婆大世界）

▲香蕉觀光工廠也是南投免費的親子景點！

香蕉觀光工廠也是南投免費的親子景點！有球池、溜滑梯、等互動遊戲設施，還有觀景台、露營區，現場多款零食通通都可以試吃，特別是「香蕉餅乾」必嚐嚐。這裡也有可以玩沙的區域，只是需自備玩沙工具，很適合帶個齡層小朋友一起去探險！

▲▼ 南投5景點一日遊！夢幻城堡屬豬免費、落羽松秘境採草莓（圖／小腹婆大世界）

▲▼球池、溜滑梯、等互動遊戲設施，玩沙區需要自備玩沙工具。

▲▼ 南投5景點一日遊！夢幻城堡屬豬免費、落羽松秘境採草莓（圖／小腹婆大世界）

香蕉觀光工廠 ｜Jijibanana集元果山蕉森林樂園
地址：南投縣集集鎮富山里大坪巷38號
營業時間：9:00~17:00
電話：04-92764562

第五站：南投新開親子住宿「方舟文旅」 

▲▼ 南投5景點一日遊！夢幻城堡屬豬免費、落羽松秘境採草莓（圖／小腹婆大世界）

▲《方舟文旅》本身就像一座小型遊樂園。

「住宿」也是許多人旅途中重視的環節，如果帶著孩子一起出遊，就來入住南投新開幕不久的親子旅宿吧！《方舟文旅》本身就像一座小型遊樂園，戶外有溜滑梯、搖籃、鞦韆、籃球架、車車可以玩；室內還有遊戲區能玩積木、小遊戲，還有小朋走最愛的賽車溜滑梯，絕對讓小孩盡情放電，玩到捨不得回家。

▲▼ 南投5景點一日遊！夢幻城堡屬豬免費、落羽松秘境採草莓（圖／小腹婆大世界）

▲▼戶外、室內都有遊戲區！

▲▼ 南投5景點一日遊！夢幻城堡屬豬免費、落羽松秘境採草莓（圖／小腹婆大世界）

集集住宿．方舟文旅
地址：南投縣集集鎮集賢街303號
電話：0958-168194

關鍵字： 南投旅遊 小腹婆大世界 親子旅遊 台一農場 敲敲木工房 妮娜巧克力城堡 香蕉觀光工廠 方舟文旅 達人旅遊 親子旅遊

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