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超邪惡車輪燒！榴槤芝士口味滿滿餡料牽絲起司超滿足

點評：餡也太多了吧><
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▲青畑九號豆製所．竹北嘉豐店。（影／狐狸貓的肥滿日誌

▲▼青畑九號豆製所。（圖／狐狸貓的肥滿日誌提供）

▲青畑九號豆製所．竹北嘉豐店。（圖片由狐狸貓的肥滿日誌提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

近年來的小點心越來越有創意，除了造型以外，也有許多店家嘗試推出新口味，獲得相當好的評價，部落客狐狸貓的肥滿日誌就在社團《旅遊超爽的！》中分享新竹料多實在又美味的車輪餅店，不只有基本的紅豆、芋頭口味，還有全新販售的甜鹹混搭！

▲▼青畑九號豆製所。（圖／狐狸貓的肥滿日誌提供）

▲青畑九號的車輪燒口味非常多，時不時還會推出創意口味。

青畑九號位在高鐵特區，有別於一般的車輪餅攤位，這裡有內用座位，除了點心以外，也有販售茶類飲料，雖然店內位置不多，但環境相當溫馨、舒適。青畑九號的車輪燒有非常多種口味，除了固定的北島牛奶燒、南國紅豆燒、大甲芋頭燒、金山地瓜燒、青醬百菇燒等等以外，還會時不時推出特殊的創意口味，例如芋頭鹹蛋燒和榴槤芝士燒等等。

▲▼青畑九號豆製所。（圖／狐狸貓的肥滿日誌提供）

▲用料毫不手軟，滿滿的餡料光看就超滿足。

▲▼青畑九號豆製所。（圖／狐狸貓的肥滿日誌提供）

▲青醬百菇口味。

青畑九號餡料給的毫不手軟，製作的過程就可以看到大大方方的餡料被夾進車輪燒中，光看就超滿足。狐狸貓分享，榴槤口味的香氣濃郁，餅皮上不用記號也可以分辨出來口味，榴槤切開會牽絲，跟起司搭配熱騰騰的很好吃，不怕榴槤味道的人可以吃看看。另外芋頭鹹蛋口味也是店裡的招牌，綿密的芋泥和扎實的鹹蛋黃很搭，吃起來也更有層次，一點都不衝突。

▲▼青畑九號豆製所。（圖／狐狸貓的肥滿日誌提供）

▲榴槤芝士燒，切開以後會有滿滿的起司牽絲。

除了創意口味大獲好評以外，基本款的經典口味也受到許多饕客歡迎，南國紅豆燒的紅豆泥吃得到顆粒，相當真材實料也很有飽足感；牛奶燒滑順濃郁，沒有不自然的香精味道，甜而不膩。另外狐狸貓也介紹，目前青畑九號還有跟插畫家合作推出豬年的LOGO，簡單的線條又充滿設計感。

▲▼青畑九號豆製所。（圖／狐狸貓的肥滿日誌提供）

▲南國紅豆燒、芋頭鹹蛋燒。


青畑九號豆製所．竹北嘉豐店
地址：新竹縣竹北市嘉豐二街一段129號
營業時間：週一至週日 11：00- 19：00
電話：03-6670506

關鍵字： 青畑九號豆製所 新竹美食 狐狸貓的肥滿日誌 車輪餅美食 竹北美食

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