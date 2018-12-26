世界最高室內滑梯在這！花蓮最新「新天堂樂園」26日開幕

▲花蓮新天堂樂園內的貨櫃屋星巴克。（圖／雨立今=霠 提供）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮又有新景點！，由台開集團打造的花蓮「新天堂樂園」繼打造亞洲第一間貨櫃屋星巴克後，現在新天堂樂園威秀影城與全球最高的室內雙螺旋立體親子溜滑梯，在26日正式開幕，不僅將超豪華電影設備帶到花蓮，也為花蓮多了全新玩樂景點。

▲花蓮新天堂樂園威秀影城影廳。（圖／台創新天堂樂園提供）

台開集團旗下的台創新天堂樂園是世界第一個有機體建築，更創下許多第一紀錄，包括外牆是全世界最大面積的馬賽克壁畫，該壁畫共有2.5個足球場大，並有18,000株植栽。全新開幕的新天堂威秀影城，引進包括IMAX巨幕影廳在內的亞洲首座4K全雷射R.G.B. 影院系統，超越4K嶄新光學技術、絢麗鮮明色彩，加上全新12.0聲道環繞音響體驗，帶給花蓮人更舒適的觀影感受。

▲世界最高室內雙螺旋溜滑梯。（圖／台開新天堂樂園提供）

此外，台開集團更在新天堂樂園打造世界室內最高雙螺旋立體親子溜滑梯，由德國權威Wiegand原廠量身打造，高度28公尺，單一螺旋長度72.8公尺，從5樓溜到B1只需要15秒，爸爸媽媽可以一起帶小孩親子同步自高點溜下來，體驗全球室內最高的立體親子溜滑梯。

這座全球最高的室內雙螺旋溜滑梯同步於26日正式啟用，單次體驗價為150元，讓大人小孩都能體驗童年時光的溜滑梯，搭配聲光效果，宛如置身時光隧道，親身體驗這座溜滑梯的魅力。

▲花蓮新天堂樂園。（圖／雨立今=霠 提供）

為了慶祝開幕，在29日當天，新天堂樂園威秀影城也舉辦不限場次電影票50元優惠活動，只要在29日當天前1000位民眾，領取號碼牌並拍照打卡完成指定動作，就能享有不限場次電影票50元優惠，每人限購2張。號碼牌將於活動當天早上7點30分開始排隊與發放號碼牌。

新天堂樂園威秀影城

地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號3樓