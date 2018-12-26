ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

世界最高室內滑梯在這！花蓮最新「新天堂樂園」26日開幕

ETtoday旅遊雲

▲▼花蓮星巴克洄瀾門市。（圖／雨立今=霠 提供）

▲花蓮新天堂樂園內的貨櫃屋星巴克。（圖／雨立今=霠 提供

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮又有新景點！，由台開集團打造的花蓮「新天堂樂園」繼打造亞洲第一間貨櫃屋星巴克後，現在新天堂樂園威秀影城與全球最高的室內雙螺旋立體親子溜滑梯，在26日正式開幕，不僅將超豪華電影設備帶到花蓮，也為花蓮多了全新玩樂景點。

▲▼花蓮新天堂樂園威秀影城。（圖／台創新天堂樂園提供）

▲花蓮新天堂樂園威秀影城影廳。（圖／台創新天堂樂園提供）

台開集團旗下的台創新天堂樂園是世界第一個有機體建築，更創下許多第一紀錄，包括外牆是全世界最大面積的馬賽克壁畫，該壁畫共有2.5個足球場大，並有18,000株植栽。全新開幕的新天堂威秀影城，引進包括IMAX巨幕影廳在內的亞洲首座4K全雷射R.G.B. 影院系統，超越4K嶄新光學技術、絢麗鮮明色彩，加上全新12.0聲道環繞音響體驗，帶給花蓮人更舒適的觀影感受。

▲▼世界最高室內雙螺旋溜滑梯。（圖／台開新天堂樂園提供）

▲世界最高室內雙螺旋溜滑梯。（圖／台開新天堂樂園提供）

此外，台開集團更在新天堂樂園打造世界室內最高雙螺旋立體親子溜滑梯，由德國權威Wiegand原廠量身打造，高度28公尺，單一螺旋長度72.8公尺，從5樓溜到B1只需要15秒，爸爸媽媽可以一起帶小孩親子同步自高點溜下來，體驗全球室內最高的立體親子溜滑梯。

這座全球最高的室內雙螺旋溜滑梯同步於26日正式啟用，單次體驗價為150元，讓大人小孩都能體驗童年時光的溜滑梯，搭配聲光效果，宛如置身時光隧道，親身體驗這座溜滑梯的魅力。

▲▼花蓮星巴克洄瀾門市。（圖／雨立今=霠 提供）

▲花蓮新天堂樂園。（圖／雨立今=霠 提供

為了慶祝開幕，在29日當天，新天堂樂園威秀影城也舉辦不限場次電影票50元優惠活動，只要在29日當天前1000位民眾，領取號碼牌並拍照打卡完成指定動作，就能享有不限場次電影票50元優惠，每人限購2張。號碼牌將於活動當天早上7點30分開始排隊與發放號碼牌。

新天堂樂園威秀影城
地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號3樓

關鍵字： 新天堂樂園 新天堂威秀影城 花蓮旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生

推薦閱讀

15秒滑落5層樓！花蓮「世界最高室內雙螺旋溜滑梯」26日開幕

花蓮「新天堂樂園威秀影城」開幕　12/29電影票50元！

亞洲第一家貨櫃星巴克開箱！花蓮彩繪積木建築還有得來速

國旅補助1500、到日本玩變貴　「2019旅遊新制」懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福村身份證有4、0門票現省479

新竹首家すき家落腳在火車站附近

台北華山小日子商號　文青風選物店

世界最高滑梯！花蓮新天堂樂園開幕

情侶必訪陽明山人氣景觀餐廳賞夜景

老店上海隆記菜飯年底熄燈

2019「國內外旅遊新制度」懶人包

假日輕鬆走　來趟彰化文化之旅吧！

年末機票促銷2千2飛北海道

新北板橋隱藏超稀有「牛舌定食」

熱門行程

最新新聞更多

深澳鐵道自行車免費試乘懶人包

捨不得吃！史努比爆米花桶太可愛

世界最高滑梯！花蓮新天堂樂園開幕

假日輕鬆走　來趟彰化文化之旅吧！

越南團153人來台152人失蹤　公會..

乾杯集團新品牌和牛47下月開幕

葡萄牙聖誕電車好歡樂！

日本一蘭拉麵2019年起推無豚拉麵

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366