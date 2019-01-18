金氏世界紀錄認證！174萬片拼成　花蓮有「全球最大馬賽克壁畫」

▲花蓮新天堂樂園外牆馬塞克壁畫，被金氏世界紀錄認證為全球最大瓷磚壁畫。（圖／台開集團提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮新天堂樂園從2018年底開幕以來，就成為當地打卡熱點，現在新天堂樂園的外牆馬塞克壁畫，更被金氏世界紀錄認證為全球最大瓷磚壁畫。17日由金氏世界紀錄認證官侯穎親自授證，由台開總經理邱于芸代表接受證書，再為花蓮添一處熱門打卡新亮點。

新天堂樂園以綠色有機體概念設計，外牆結合南島文化傳統建材馬賽克新創圖騰壁畫，面積達9009.25平方公尺，馬賽克總片數174萬1832片，面積約2.5個足球場大小，是金氏世界紀錄認證最大瓷磚壁畫。

▲未來外牆上將植栽1萬8000棵綠色植物，讓藤蔓在建築物上自然生長，降低室內溫度，減少冷氣用量。

台開集團表示，未來外牆上將植栽1萬8000棵綠色植物，讓藤蔓在建築物上自然生長，降低室內溫度，減少冷氣用量，內部空間也隨不同活動需求隨時改變，成為真正綠色有機體建築。

新天堂樂園外牆馬賽克壁畫以阿美族為元素，主要圖案中男女Sera和Nakaw，就是阿美族的祖先，在花蓮開天闢地，加以原住民16族圖騰圖像，以綠色、年輕為訴求，並以音樂與運動為主題，讓原創藝術文化在這裡發光，未來將引進更多原住民文化、藝術、表演，與世界同步分享。

▲馬賽克壁畫以阿美族為元素，未來將引進更多原住民文化、藝術、表演，與世界同步分享。

新天堂樂園自2018年開幕以來，陸續打造許多熱門打卡亮點，除貨櫃星巴克外，還有美國藝術家米勒的「天使之翼」翅膀畫作，也是她自己全球最大畫作；加上後流行美國藝術家Aaron Kai的全世界最長66米的海浪塗鴉藝術牆，都是直接邀請世界創作人到花蓮創作，新天堂樂園會以「快閃」方式，成為台灣與世界連結的起點，並希望藉此能吸引更多旅客到訪花蓮。

▲花蓮新天堂樂園外牆馬塞克壁畫，獲得金氏世界紀錄認證授予儀式。（圖／台開集團提供）