大胃王看過來　台北市十大人氣Buffet餐廳懶人包

▲栢麗廳。(圖／晶華提供)

記者黃士原／台北報導

說到BUFFET吃到飽餐廳可能是很多人聚餐的選擇之一，尤其是下午茶時段CP值超高，許多人氣BUFFET下午茶時段超難訂位，《ETtoday新聞雲》整理出台北市十大人氣BUFFET餐廳供大家參考看看，如果過年期間心血來潮想吃可以去試看看手氣，說不定剛好有位子。

栢麗廳

位於台北晶華酒店的栢麗廳共分為7區，蒸、煮、鐵板、燉、炒、烤共7區，吃得到新鮮當令的沙拉吧、現點現做的義式與中式麵點、生猛海鮮料理、壽司吧以及眾多融匯中西的新創菜色，此外，數量多到讓甜點控尖叫的各式甜點也將帶給食客甜蜜的味蕾享受。壽司吧的是餐廳的焦點，一開餐就會出現排隊人潮取餐，現場製作的炙燒握壽司人氣最夯，其他還有現點現包的手捲，生魚片除了鮭魚、鮪魚之外，其他魚種則是依季節有所不同。另外，壽司吧也有蝦、蟹、海鮮類等可以取用，海鮮控千萬別錯過。

栢麗廳

地址：台北市中山北路二段39巷3號

電話：02-25238000轉3870



▲凱菲屋。(圖／台北君悅提供)

凱菲屋

台北君悅酒店館內人氣餐廳凱菲屋，餐檯規劃印度食尚、開胃前菜、中式美饌、西式佳餚、和風饗宴、生鮮海味、自製麵包、風味起司、點心百匯及暢飲特區等10大主題飲食區塊，其中印度食尚可以吃到道地的印度菜。為了讓愛吃海鮮的饕客大飽口福，凱菲屋打造全新日式餐台，除了有螃蟹小山之外，日本料理師傅現握壽司，這可是改裝前完全沒有的服務，最台灣人最愛的炙燒握壽司。

凱菲屋

地址：台北市信義區松壽路2號

電話：02 2720 1230



▲漢來海港高雄創始店全面升級不加價。（圖／記者黃士原攝）

漢來海港餐廳

被許多民眾視為「吃到飽南霸主」的漢來海港餐廳，以新鮮海鮮、豐富食材為主打重點的海港餐廳，讓消費者有更多選擇，許多人都是為了海鮮來到漢來海港餐廳。店內共提供超過200樣的料理，總共區分為九大主題餐區。包括海鮮冷檯、異國美食、亞洲美食、日式燒烤炸物、現做料理、湯品、甜點等餐區，每個餐區都有5～6名廚師提供服務。

而漢來海港餐廳位於漢來大飯店的創始店已有23年歷史，日前完成了75天閉關進行開幕以來最大規模的「整形」工程，在環境、動線、餐點上全面升級，餐點更是全面升級，新增了像是鐵板牛排以個人迷你鐵板首度出現在吃到飽餐廳、少女最愛的日本舒芙蕾鬆餅、現搖珍珠奶茶及沙威瑪等等，但價格不調漲。



漢來海港餐廳敦化店

地址：台北市大安區敦化南路一段246號

電話：02 8773 6656



漢來海港餐廳天母店

地址：台北市士林區中山北路六段77號

電話：02 2835 2666





▲焗烤龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

十二廚

喜歡波士頓龍蝦又愛吃到飽的看過來！台北喜來登大飯店一樓的十二廚在去(2018)年餐檯升級，增加了許多新菜色。升級後的十二廚肯定是海鮮控的天堂，除了一般自助餐廳有的生魚片、握壽司、鮮蝦螃蟹海鮮冷盤之外，也吃得到各種波士頓龍蝦料理與海鮮料理，固定有的焗烤龍蝦頭(午餐)、焗烤半隻龍蝦(假日、晚餐限定)、龍蝦三明治(假日、晚餐限定)、干貝海鮮丼飯(假日、晚餐限定)、鮑魚海鮮泡飯(午、晚餐都有)，而且還鹽烤鮮魚、西班牙海鮮湯，其中晚餐時期的西班牙海鮮湯還會放進龍蝦螯。

十二廚

地址：台北市忠孝東路一段12號

電話：(02)2321-1818



▲探索廚房新增的爐烤區。(圖／黃士原攝)

探索廚房

這次探索廚房特別新增的爐烤燒烤區，設備使用從美國重金引進À LA CARTE等級的Robata爐烤設備，垂直三層恆溫烤檯的第一層220度大火直烤，第二層140度中溫慢烤，第三層80度保溫，讓客人不會吃到冷掉的食物。爐烤燒烤區每個餐期大致提供10道料理，肉類可能會有牛羊雞，海鮮以蝦魚為主，還有4種左右的蔬菜，都是視當天採購的食材為主，之後也會不定期推陳出新各式爐烤菜單。

探索廚房

地址：台北市信義區松仁路38號1樓

電話：02 6622 8018



▲豐FOOD海陸百匯餐廳內部，座位有600個，號稱台北市最大。（圖／典華提供）

豐FOOD海陸百匯

「豐FOOD海陸百匯」提供中、日、台、港澳、越泰寮、義、美等多國美食，超過200道的菜色無限量供應。餐廳占地逾800坪，座位多達600個，其中更有可以容納300人的獨立廳房大型包場，為台北市最大的吃到飽自助餐廳。

豐FOOD海陸百匯

地址：台北市中山區植福路8號 (大直典華1樓)

電話：02-8502-0555





▲饗食天堂。(圖／記者黃士原攝)



饗食天堂

饗食天堂2018年7月1日起調漲餐價，不過饗食天堂藉由這次漲價來逆向操作，主要希望能夠藉此提升品質、品牌活化，以高品質留住客人，因此菜色也從7月1日起升級，除了吃得到肋眼牛排等高級食材之外，同時也斥資千萬引進氮氣冷萃設備，讓飲料變得特別了。



饗食天堂京站店

地址：台北市大同區承德路一段1號

電話：02 6617 1168

其他門市



▲饗饗有美食搭美景，晚上更美麗。(圖／記者黃士原攝)

INPARADISE饗饗

饗食天堂升級版的INPARADISE饗饗位於信義微風的46樓，也是台北市最高的吃到飽餐。餐區規劃共有八區，八大餐區分別壽司海鮮區、日式西式開胃菜區、砂鍋湯品區、法式鐵板及現切排餐區、港式餐點區、日式燒烤與蒸炸物區、飲品區與甜點區。

INPARADISE饗饗

地址：台北市信義區忠孝東路5段68信義微風46樓

電話：02-6639-7786

欣葉日本料理

欣葉日本料理算是國內老招牌，去年台北車站前的欣葉館前店還重新裝修重新出場，每季都會更換新菜菜，總計約提供100多道菜色給顧客。像是天一冷就想要吃些暖呼呼的料理，欣葉日本料理冬季新品就是石狩味噌鍋與漁師町鏘鏘燒，另外還有源自札幌的「湯咖哩」。

館前店

地址：台北市館前路12號6樓

電話：02-2371-3311

其他門市







▲香格里拉台北遠東大飯店的老牌吃到飽自助餐「遠東cafe」。(圖／香格里拉台北遠東大飯店提供)

遠東Cafe

遠東Cafe也是大台北的老牌的自助餐之一，除了各式海鮮、熱菜及牛排外，這裡的甜點在網路上評價也不差。

遠東Cafe

地址：台北市大安區敦化南路二段201號6樓

電話：02-2376-3238