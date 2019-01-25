台南雪花冰SWEET RAINBOW插旗台北　2月底前有買一送一活動



▲夢幻極光雪花冰是SWEET RAINBOW(彩虹雪)超人氣商品。(圖／SWEET RAINBOW提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

台南知名雪花冰SWEET RAINBOW(彩虹雪)北上插旗東區，同時祭出推出「極光乍現東區，買一送一」活動超值優惠，2月底前在FB粉專按讚並留言標記三位朋友，到店裡出示手機畫面立即享有買一送一優惠，每天有2至3項不同口味輪流成為贈送的商品。

SWEET RAINBOW(彩虹雪)創辦人洪光珠花了兩年研發出36道純天然的彩虹雪冰，並根據色系分成七彩顏色，在一年365天中依季節、時令讓不同口味雪花冰輪番上陣。夢幻極光雪花冰是SWEET RAINBOW(彩虹雪)超人氣商品，有4層多色、主打100%天然鮮果花茶製成，根據四季盛產的水果變換色彩，運用不同顏色的冰磚層層堆疊，有「網美系夢幻冰品」稱號。





▲西瓜雪冰。





▲綜合芋頭西米露。



SWEET RAINBOW(彩虹雪)除了招牌雪花冰外，也提供多款私房手路甜湯，讓民眾暖胃又暖心，像是爆粒紅豆湯是用萬丹紅豆經過6小時的高壓燜熬，紅豆飽滿、綿密且能保持皮肉不分家。

SWEET RAINBOW彩虹雪忠孝店

地點 : 台北市忠孝東路四段216巷19弄6號





▲招牌圓爆粒紅豆湯。

