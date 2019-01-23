全台3處「新開幕冰雪天地」超好玩！還有期間限定免費溜冰

點評：想去！！

▲南港中信園區有「全新溜冰場」。（圖／小腹婆大世界提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

平地不會下雪的台灣，若想溜冰，可不只有小巨蛋能去！《ETtoday新聞雲》整理出全台3處新開幕的「滑冰場」及「玩雪天地」，其中一座還是到3月3日前免費溜冰，假日想不到該帶小朋友去哪玩，這些去處不妨列入口袋名單。

1.南港中信金融園區

南港中信金融園區以公益為出發點，打造「大型戶外滑冰場」，自去年12月5日營運起，直到今年3月3日止，租借溜冰鞋、護具和堆雪人都是免費的！一開幕即吸引不少民眾前往。



想溜冰的民眾，持身分證等有效證件即可免費兌換溜冰鞋和6套一組的護具，進場之前專人會再協助檢查裝備，以策安全。溜冰場內還有小企鵝和小海豚，做為小朋友輔助工具。若不會溜冰的小朋友，後方還有一處小貨櫃可以堆雪人，由仿真雪的鹽沙做成，但要注意有傷口的小朋友比較不適合玩。

▲若不會溜冰的小朋友，後方還有一處小貨櫃可以堆雪人，由仿真雪的鹽沙做成。

南港中信金融園區

地址：台北市南港區經貿二路168號

溜冰場場次如下：

平日場次 15:30、17:30、19:30

假日場次 13:30、15:30、17:30、19:30

每場次90分鐘，完全免費不需任何費用

（開場前30分鐘發放門票，開場後30分鐘就不再開放入場）

▲冰星球提供滑冰1至3級的公眾課程及私人課程。（圖／翻攝自冰星球 Ice Planet粉專）

2. 冰星球 Ice Planet

喜歡溜冰的人又多個選擇！冰星球遷移至圓山Maji市集的中庭後，於去年7月23日起試營運，提供滑冰1至3級的公眾課程及私人課程，每天不同時段開放給一般民眾溜冰。

除了溜冰活動，也推出各項特別日或主題滑冰派對優惠，像是週五學生日免費之類。冰星球表示，負責人多年前是打造小巨蛋的推手，冰星球是他的全新力作，教練團由國家代表隊總教練領軍，提供專業選手培訓及冰上運動團隊包場訓練。

▲冰星球去年7月23日起試營運。（圖／冰星球 Ice Planet提供）

冰星球 Ice Planet

地址：台北市玉門街1號

場次收費詳洽粉絲專頁

▲熱雪天堂會定時「下雪」。（圖／布萊恩：觀景窗看世界。美麗無限提供，下圖同）

3. 苗栗頭份尚順育樂世界

台灣第一座室內常溫的乾式滑雪場在苗栗頭份！比較特別的是，是常溫的「熱雪天堂」，現場是以鹽為基礎的特殊仿雪材質，有經過 ST安全認證，不用像進到冷凍庫般需要穿厚外套就能玩。

裡面不但有滑道可以坐在雪盆或是雪圈中滑下來，小朋友遊戲區內有小木屋、愛斯基摩人小屋，還貼心提供了小鏟子、小水桶等遊戲器具，還會定時「下雪」，整個雪白場地中多樣的色調，感覺真的像置身雪地中。

▲熱雪天堂只要 300元就可以暢玩一天。

計價方式分為平日、旺日及假日，平日一個小時 200，但只要 300元就可以暢玩。假日的話，第一個小時 250，第二個小時起每小時 150，平日來最划算。另外大人陪同進場的話，票價是100元。

苗栗頭份尚順育樂世界熱雪天堂

地址：苗栗縣頭份市中央路105號6樓