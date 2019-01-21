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返鄉記得來參拜！全台第一個「Q版神明3D彩繪牆」在雲林

點評：來給神明保庇一下
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▲雲林麥寮鄉7-11麥豐門市3D神明彩繪。（圖／禮財企業社授權提供，林柏翰攝）

▲雲林麥寮鄉7-11麥豐門市出現3D神明彩繪。（圖／禮財企業社授權提供，林柏翰攝，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

你是雲林人嗎？今年回鄉又多個新拍照景點！小7總會推出新造景，這處雲林縣麥寮鄉7-11麥豐門市，隔壁就是雲林很有名的鎮南宮，配合內部供奉的玄天上帝，特別邀請彩繪大師楊東昇前來作畫，將玄天上帝化身Q版造型，大人、小朋友都能來給神明加持一下，回鄉過年記得順路來拍拍借位照。

▲雲林麥寮鄉7-11麥豐門市3D神明彩繪。（圖／禮財企業社授權提供，林柏翰攝）

▲剛完成的Q版3D立體圖是請高雄有名彩繪師「楊東昇」完成。

7-11麥豐門市位在雲林縣麥寮鄉新興路上，就在知名的鎮南宮旁，這面剛完成的Q版3D立體圖是請高雄有名的彩繪師「楊東昇」完成，將玄天上帝變身Q版造型，莊嚴的神明露出祂可愛的一面，讓遊客、小孩可以更親近神明、了解神明。

▲雲林麥寮鄉7-11麥豐門市3D神明彩繪。（圖／禮財企業社授權提供，林柏翰攝）

▲莊嚴的玄天上帝露出祂可愛的一面，讓遊客、小孩可以更親近神明、了解神明。

除了一般拍照，還可以用錯位的角度展現玄天上帝加持的效果。許多民眾甚至會帶愛車以及機車前來拍照加持，還有爸爸帶著全家大小來這裡拍照，現場互動相當有趣。

▲雲林麥寮鄉7-11麥豐門市3D神明彩繪。（圖／禮財企業社授權提供，林柏翰攝）

▲雲林麥寮鎮南宮是在地人的信仰中心，200多年歷史的廟裡主要供奉玄天上帝，參拜完除了可到隔壁7-11拍拍照。

雲林麥寮鎮南宮是在地人的信仰中心，200多年歷史的廟裡主要供奉玄天上帝，香火鼎盛、人潮始終絡繹不絕，參拜完除了可到隔壁7-11拍拍照。此外，麥寮鄉還有噢麥樂 Oh My Love 貨櫃市集、禮拜四晚上有全雲林最大的夜市（麥寮夜市）可以讓外地遊客感受新潮流文化。

▲雲林麥寮鄉7-11麥豐門市3D神明彩繪。（圖／禮財企業社授權提供，林柏翰攝）

▲雲林麥寮鄉7-11麥豐門市前還有三太子表演。

Q版神明3D彩繪牆
地點：麥寮鄉新興路27-5號的7-11（7-11麥豐門市）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 雲林旅遊 麥寮鄉旅遊 7-11 Q版神明3D彩繪牆 神明彩繪牆 台灣特色

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