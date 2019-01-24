美呆了！2019台南「月津港燈節」倒數　3大月亮場景搶先看

點評：今年一定要去！

▲「2019月津港燈節」將於2月2日至3月3日登場。（圖／臺南文化局、Urbanart都市藝術工作室授權提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

準備朝聖全台最美燈節！邁向第7年的「2019月津港燈節」將於2月2日至3月3日在台南市鹽水區月津港登場，展品已陸續完成。今年以「隨光呼吸」為主題，由策展團隊邀請國內外藝術家及大專院校作品帶來全新視覺創作，32組件藝術燈景把區域幻化為戶外夜之美術館，2月2日點燈後，30天展期將帶來無與倫比的視覺饗宴。

▲來自法國的團隊Pitaya創作的「隨光飛翔」，60隻紙鶴在夜空裡飛越月津港。

2019月津港燈節以「呼吸與光」兩大主軸呈現創作，以三個月亮、三個場景、三種意境，將帶領觀者感受不同以往的視覺享受及感官體驗。有別於以往布展方式，今年規劃大範圍場景設定營造專屬沉浸式體驗，讓觀者更能依自己的頻率與方向任意走入其中、成為風景的主角之一，與藝術品一起隨光呼吸。

▲來自英國蔡筱淇&吉川公野團隊創作的「華」，靈感來自煙火。

「2019月津港燈節」絕美的燈光藝術每年都成視覺焦點，今年則邀請近30組來自法國、日本、巴西等當代藝術團隊參展，運用循環的動線布局於蜿蜒的河域之中，分別以「環境的呼喚」、「時間的旅行」、「我與你的風景」等三個場景，由「禹禹藝術工作室」、「有用主張」等藝術團隊共同打造，配合鹽水的風土民情與自然環境，創造出三種不同「月亮」氛圍。

三區之一的「環境的呼喚」主燈由有用主張藝術團隊帶來「光流．月蝕．無限之循」作品，是一座大型、直徑12米的環狀月亮，鏡面材質透過反射與周圍環境融為一體，內部環形動態燈光，更象徵循環不息，此場域作品大多以動植物型態出現，藉由繽紛色彩的作品，反射環境蓬勃的生命力。

▲何理互動設計「Falling Moon」，宛如一顆掉落在月津港水面上的月亮。

而「時間的旅行」主燈則由何理互動設計在水月橋水域推出「Falling Moon」作品，宛如一顆掉落在月津港水面上的月亮，在水中緩慢轉動，象徵潮汐與時間周而復始，此區呈現月光潮汐變化，感受時間的推演。

▲黃煦倩的Rainbow Moon。

場景三「我與你的風景」則位在燈節場域重要出入口、信義路橋水域設置藝術家謝佑承的作品「月波」，運用水的波動回應溪水粼粼與明月的意象，此區域作品多以互動裝置呈現，透過月光與風的對話，讓觀眾感受光的流動感。







▲仲聲造所工作室的作品「波光粼粼」。

此外，由 48隻燈管人呈現10 位演奏者的動態，並透過互動裝置設定，在月津港水域上演一場別開生面的樂團表演！為凸顯當地歷史街廓的特性，文化局也特別委託在地藝術團隊禹禹藝術工作室進行巷弄燈區規劃，範圍囊括中正路、中山路延伸至鹽水大眾廟，包含一銀巷、連成巷、王爺巷及魚鱗巷等特色巷弄。民眾不妨利用農曆假期年間，親自到鹽水體驗「月津港燈節」現場的藝術力量與小鎮魅力。

▲沃手工作的「莫比烏斯環」。

2019台南月津港燈節

開幕日期：2019年2月2日

活動展期：2019年2月2日至3月3日每天17:30-23:00

活動地點：月津港水域及周邊社區，包括橋南老街、北帝殿前、永成戲院、一銀巷、王爺廟巷