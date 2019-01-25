2019田中蜀葵花海藝術節來了！不一定比你嬌但絕對比你高

點評：花海季來了！！！比人高又超多ㄧ定拍得很過癮

▲2019田中蜀葵花海藝術節已經開始綻放。（圖／小腹婆大世界提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

在經典古裝劇「甄嬛傳」裡，甄嬛剛進宮就看見華妃賞了其他嬪妃一丈紅被嚇得魂不附體，不過，部落客小腹婆大世界就帶大家一起去彰化賞一大片的「一丈紅」，看了不但不會受驚嚇，甚至還希望可以多親近一些！

▲▼別名為一丈紅的蜀葵花整株比人高，在開滿花的園區裡拍照十分吸睛。

▲▼小朋友走在蜀葵花園迷宮裡就像誤闖巨人國。

「一丈紅」正是蜀葵花的別名，而2019田中蜀葵花海藝術節開始了！小腹婆提到，今年田中的蜀葵花已經綻放了，而且不只賞花，還可以利用門票折抵體驗手拉坏的價格。在一大片花田附近，園區還養了許多動物，更令人感到夢幻的就是花海中有架設了許多的玻璃屋，被花簇擁的休息區相當吸睛，也吸引許多人拍照！

▲在花園中的玻璃屋被花簇擁，拍起照相當夢幻。

▲▼在花田裡的角落會有出其不意的驚喜。

▲▼園區也規劃了超大泡泡區和手拉坏，可以親子一同體驗。

再往花海裡頭走一點，比人高的蜀葵花就像被包圍般，而小朋友進去更像是誤闖巨人國，在整個花田中因為花的高度高，如同花牆迷宮，一不注意就會不見人影！另外，在花田裡還藏有超巨大彩蛋，不同的角落會出現不一樣的大型藝術看板和模型，像大小朋友都會感到驚喜的無敵鐵金剛就佇立在花園中！

▲▼餐廳的窯烤麵包和手工Pizza是非常受歡迎的品項。

不僅有花田區、整個園區還有規劃泡泡區讓親子一體驗，若是走到累了或肚子餓，田中窯的餐廳有供應套餐、窯烤麵包及手工Pizza，小腹婆說麵包是年年供不應求，想要試試的朋友假日就到田中蜀葵花海藝術節走走吧。

2019田中蜀葵花海藝術節

地址：彰化縣田中鎮斗中路二段230巷248號（田中窯）

電話：0953-752-159