走5分鐘就到！適合親子遊360度觀海景「報時山步道」

點評：去了這麼多次居然不知道！

▲隱藏版景點的報時山步道。（圖／小腹婆大世界提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

位於瑞芳的九份、金瓜石，有著迷人的山城景色，也有黃金博物園區和陰陽海等景點，總是吸引許多人造訪。常開車到訪金瓜石的朋友對勸濟堂停車場應該不陌生，但是你知道這邊其實隱藏著一條超美的海景步道嗎？

▲全長不到200公尺，即可飽覽周圍美景。

報時山步道的入口就在停車場的邊邊，全長僅166公尺，中途有涼亭和另一個觀景台，步道的盡頭的觀景平台有360度的視野，可將陰陽海、基隆山、無耳茶壺山、十三層選礦煉製場遺址、廢煙道等海天一色及層層相連的山景盡收眼底。，步道坡緩，階梯也不會過多，非常適合大人帶小孩來散步。

▲陰陽海景色。

▲步道入口處的勸濟堂停車場。

其實報時山步道已存在非常多年，雖然擁有超遼闊海景，但知名度不高，可以說是隱藏版景點之一。新北市政府在去年進行報時山步道更新整建工程，已在年底完工重新開放。更新後的步道將損壞的鋪面換新，也增加基座提供更安全的登山環境。

▲整修完畢的步道已經重新開放。

秋冬時節，正逢芒草盛開，若是幸運的話可以見到芒草蔓延整片報時山，隨風搖曳，照片拍起來真的超漂亮！報時山的海拔約260公尺，從停車場爬到觀景台只要5分鐘，且不收門票，在網路上被封為是CP值最高的海景步道。一掃過去對步道大多又累又長的印象，來報時山欣賞一下這裡的無敵海景吧。





▲除了欣賞風景外，這邊也是欣賞芒草的熱區。

報時山步道

地址：新北市瑞芳區祈堂路53號（勸濟堂）

火車：搭乘火車至基隆站或瑞芳站，轉乘基隆客運788至金瓜石站下車，步行約10分鐘。

客運：於捷運忠孝復興站1號出口搭乘基隆客運1062，至勸濟堂站下車