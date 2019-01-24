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「鐵道星巴克」開幕搶先體驗！新豐舊車站喝咖啡看火車

點評：邊看火車也太浪漫><
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▲▼新豐車站星巴克。（圖／Dannis & Amy - 魯蛋妹&大腸弟吃喝玩樂過生活）

▲星巴克新竹新豐門市。（圖片由Dannis & Amy - 魯蛋妹&大腸弟吃喝玩樂過生活提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

星巴克在各地有許多特色店家，包括擁有戶外露天花園的台北天母天玉門市、融合藍眼淚的馬祖門市、全白色貨櫃屋的花蓮洄瀾門市、結合陶藝設計的鶯歌門市和大稻埕內巴洛克式的台北保安門市等等，不只好喝也好拍。部落客Dannis & Amy - 魯蛋妹&大腸弟吃喝玩樂過生活就在社團《旅遊超爽的》中分享，新竹的新豐車站變身為全台唯一「鐵道星巴克」在24日開幕！

▲▼新豐車站星巴克。（圖／Dannis & Amy - 魯蛋妹&大腸弟吃喝玩樂過生活）

▲新豐車站的星巴克保留舊時代的車站建築。

新豐車站的鐵道星巴克於24日下午1點開幕，坐在店內就能看到火車在眼前呼嘯而過，地理位置也是絕佳。新豐舊火車站從清代以來至今已有超過百年的歷史，新豐星巴克保留原有的車站大廳，維護舊時代的建築風貌，結合鐵軌的路線，改建成為咖啡廳，讓遊客在旅途的過程中，也能享受片刻的悠閒。

▲▼新豐車站星巴克。（圖／Dannis & Amy - 魯蛋妹&大腸弟吃喝玩樂過生活）

▲星巴克就位在鐵道的旁邊，邊喝咖啡還能看見火車從眼前呼嘯而過。

靠近月台的窗邊就有座位，可以在品嘗咖啡的時候，近距離看到火車從眼前開過，店門口還擺放了大型的火車票卡，上面寫著星巴克到新豐的字樣，供民眾拍照打卡，Dannis & Amy分享，目前開幕期間也有許多優惠活動，持有新竹新豐車站起汽車票可享有第二杯半價的優惠，另外還有滿額贈新竹新豐背心袋及抽抽樂活動。

▲▼新豐車站星巴克。（圖／Dannis & Amy - 魯蛋妹&大腸弟吃喝玩樂過生活）

▲門口擺放著一張大型票卡，可以拍照打卡。

▲▼新豐車站星巴克。（圖／Dannis & Amy - 魯蛋妹&大腸弟吃喝玩樂過生活）

▲舊車站的牆面搭配店內新潮的設計，衝突又新穎。

新豐門市的營業時間從早上七點到晚上十點，讓早出晚歸的旅人們都能夠拿著一杯咖啡，愜意的享受生活。店內的設計和一般門市差不多，但外觀的部分保留了舊車站的牆面和裝潢，新舊搭配更顯得活力滿滿，全台新巴克「舊建築 星體驗」的特色門市又多了一間，到新豐車站時一定要去朝聖一下！

▲▼新豐車站星巴克。（圖／Dannis & Amy - 魯蛋妹&大腸弟吃喝玩樂過生活）

▲開幕期間有許多優惠活動。

星巴克新竹新豐門市
開幕時間：2019/1/24 13:00
營業時間：週一~週日 07:00~22:00
電話：03-5571781
地址：新竹縣新豐鄉山崎村新興路202號1F

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 鐵路旅遊 星巴克 新豐門市 新豐車站 新竹星巴克 新竹旅遊 Dannis & Amy - 魯蛋妹&大腸弟吃喝玩樂過生活

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