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花蓮3處最好玩室內景點　有全球最高室內溜滑梯、貨櫃屋星巴克

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▲▼花蓮星巴克洄瀾門市。（圖／雨立今=霠 提供）

▲花蓮星巴克洄瀾門市。（圖／雨立今=霠 提供

旅遊中心／綜合報導

出去玩最希望就是能有好天氣，但如果不小心碰到天公不做美，又要去哪玩呢？花蓮不僅有好山好水的戶外景點，也有許多值得細細品味、介紹花連在地特色的景點，以下有整理出花蓮3個必去室內景點，作為雨天備案，可要把以下景點筆記起來！

▲▼世界最高室內雙螺旋溜滑梯。（圖／台開新天堂樂園提供）

▲世界最高室內雙螺旋溜滑梯。（圖／台開新天堂樂園提供）

新天堂樂園
台開集團旗下的台創新天堂樂園是世界第一個有機體建築，更創下許多第一紀錄，包括外牆是全世界最大面積的馬賽克壁畫，還有全新開幕的新天堂威秀影城，引進包括IMAX巨幕影廳在內的亞洲首座4K全雷射R.G.B. 影院系統。

另外最特別的是，在館內更打造高達28米的全球最高室內雙螺旋溜滑梯，只要15秒時間就能滑落5層樓，刺激度破表，搭上亞洲第一間貨櫃屋星巴克的話題熱潮，讓新天堂樂園成為花蓮年末最好玩的景點去處。

見證歷史痕跡！　花蓮松園別館日式風味濃（圖、文／影子）

▲花蓮松園別館日式風味濃（圖／影子

松園別館
松園別館建於民國31年，由於具有天然制高點優勢可俯瞰美崙溪入海處，曾為昔日日治時期做為花蓮重要軍事指會中心與高級軍官休憩所，相傳日本神風特攻隊出戰時也會前來此處接受天皇御賜的「御前酒」，台灣光復後收回政府管轄。松園內數十年不變、鬱鬱蒼蒼的松林，遠望能見到蔚藍海岸，洋溢浪漫風情景色使花蓮縣政府將她列為「歷史風貌專區」，之後更入選為「台灣歷史百景」，是到花蓮必玩的景點。

▲▼地耕味-玩味蕃樂園。（圖／翻攝自地耕味-玩味蕃樂園臉書專頁）

▲地耕味-玩味蕃樂園。（圖／翻攝自地耕味-玩味蕃樂園臉書專頁

玩味蕃樂園
玩味蕃樂園位於花蓮新城鄉，入園完全免費，整座樂園大走復古風，舊時的火車站月台，花蓮街道，看古早味十足的理髮廳、鐵道、公車站牌等造景，彷彿掉入時空長廊般，好拍又好玩，讓人在這裡拍一整個下午都可以。

同時，玩味蕃樂園更在不同造景間陳列商品、伴手禮，讓商品也成為拍照背景，藉此來介紹並展示花蓮各鄉鎮的特產，吸引旅客目光，成為花蓮玩樂兼買伴手禮的好去處。

關鍵字： 花蓮旅遊 新天堂樂園 松園別館 玩味蕃樂園

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