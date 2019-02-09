新北永和寵物親子餐廳！童趣裝潢、必點起司岩漿厚磚吐司

點評：看起來超級好吃的～





文、圖／Shean尚恩璇

璇媽終於有機會到IG爆紅的【再一塊吧ing 永和店】享用悠閒的早午餐啦！一直關注這間餐廳已經有一段時間，吸睛的餐點、以及IG的打卡高人氣，一直是我的口袋名單！

永和店這家生意非常的好，從店外就看得出來裡面一定沒位置！所以我們跟著人群也小排了一下隊，不過也很幸運的沒有等太久。

店內座位完全極致的塞滿了整個店的角落！充分的應用小空間卻能有很多座位的巧思。

連裝潢也不馬虎，完全是讓人進店打卡拍照的！尤其是牆上這斗大的愛心印著“再一塊吧”，奪取這面牆一半的版面。

入座後，店員立即帶菜單來給我們，服務速度挺快的！（附上菜單給大家參考）

如果第一次來不知道點什麼比較好的話，建議可以看牆上店家的餐點人氣排行榜，再對照菜單看一下，應該會很有頭緒。

【棉花糖鮮奶茶】$60

看到棉花糖這個選項，就毫不猶豫的點了這杯，讓璇媽遺忘的少女心噴發。

【焦糖瑪奇朵】$70

冰的也能使用焦糖在雪白的牛奶上作畫，蠻厲害的。不過這杯喝起來很像奶茶，咖啡味較淡。

【花生醬牛肉培根起司堡】$100

豪氣的花生醬加上生菜、奇異果、番茄片、手做牛肉排、培根及起司片組合而成的漢堡，份量其實蠻足夠的。一開始覺得花生醬加上牛肉排吃起來是不是會有違和感，沒想到還蠻搭的！

【黃金火山爆發】$229

超誇張的起司岩漿搭配厚厚的磚塊吐司，光看就忍不住多拍了幾張照片，真不愧是人氣餐點的第一名！

這份餐點裡面有有機蔬菜沙拉、起司岩漿磚塊吐司、卡滋卡滋薯條、當日濃湯+飲料。

一開始很疑惑濃湯到底在哪？沒想到吐司下層白色濃稠的就是“玉米濃湯”！這顏色搭配也太完美了。

淋上玉米濃湯的起司岩漿磚塊吃起來軟軟的，起司味道很重，總共三大塊，一樣會非常有飽足感。

直到我們吃飽要離開時，居然還是陸續有人在排隊，早午餐真的已經是現代人喜好的飲食趨勢了，而且不光是要吃得好、吃得營養，更要連視覺都兼顧（笑）。