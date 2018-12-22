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用餐期間必排隊！御品元冰火湯圓剉冰超大碗

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▲御品元冰火湯圓有很高的人氣。（影片／Shean尚恩璇提供）

▲▼御品元冰火湯圓饒河分店。（圖／Shean尚恩璇提供）

▲御品元冰火湯圓饒河分店。（圖／Shean尚恩璇提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導　圖／Shean尚恩璇

通化夜市的御品元冰火湯圓很受歡迎，如果沒有避開熱門時段，一定得跟著人龍排隊等待。除了通化夜市，饒河夜市也有分店，住在松山區的朋友不用跑到大安區也吃得到。今天12月22日是冬至，跟著部落客Shean尚恩璇的分享，一起吃碗冰火湯圓過節吧！

▲▼饒河店的生意跟通化街本店的生意一樣好。（圖／Shean尚恩璇提供）

▲饒河店的生意跟通化街本店的生意一樣好。

據部落客Shean尚恩璇表示，饒河夜市分店的湯圓做法跟本店完全一樣，生意因此一樣好，內用的座位坐滿不說，連店門口走道也坐滿客人。為了不讓排隊客人影響出入，店家還特別設置一個排隊牌，請大家耐心等待。

▲▼員工不停刨冰。（圖／Shean尚恩璇提供）

▲員工不停刨冰。

▲▼剉冰份量很多。（圖／Shean尚恩璇提供）

▲剉冰份量很多。

冰火湯圓顧名思義，是將熱騰騰的湯圓加在大碗飽滿的剉冰中，由於生意很好，店內員工幾乎完全沒有停歇一直在刨冰，據部落客Shean尚恩璇表示，刨冰給的超豪氣，非常大一碗！一旁煮湯圓的老闆娘也非常忙碌，因為口味的搭配變化很多，不能馬虎，最後還要壓上熱騰騰現煮的湯圓，才能讓客人在品嚐時，享用冰熱交融的快感。

▲▼桂花芝麻冰火湯圓70元。（圖／Shean尚恩璇提供）

▲桂花芝麻冰火湯圓70元。

▲▼芝麻趁熱吃比較Q。（圖／記者陳建竹攝）

▲芝麻趁熱吃比較Q。

部落客Shean尚恩璇建議，暖呼呼又Q彈的湯圓一定要趁熱吃，不然湯圓躺在剉冰中太久會慢慢變硬。或是在淡淡桂花香陪伴下，一口冰、一口湯圓交錯吃也很棒。

御品元冰火湯圓-台北饒河店
地址：台北市松山區饒河街142號
電話：0989-647826

關鍵字： 台北市美食 美食情報 Shean尚恩璇 御品元冰火湯圓 饒河夜市 冬至

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