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雲林斗六新開甜點「第五大道」　草莓舒芙蕾楓糖漿超甜蜜

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▲▼ 雲林網美甜點店第五大道 Fifth Avenue。（圖／愛伊特candy 提供）

文、圖／愛伊特candy

剛開幕不久的第五大道Fifth Avenue，就讓愛伊特我馬上想收入口袋名單～最近常跑斗六，發現斗六美食也非常多，以前怎麼都沒有發現呢！之前，雲林還被選為無聊城市，到底哪裡無聊啦～光是吃的，就令吃貨的我感到非常開心！（誤）超好拍照的第五大道，熱銷下午茶，經典舒芙蕾入口即化，切片蛋糕每片都令人垂涎三尺啊～第五大道Fift Avenue位於斗六大同路上，有附設停車場，開車來很方便~隱身在住宅區中的第五大道，轉個彎就會發現截然不同的裝潢！以潔白、大理石紋路的設計，吸引許多人佇足在外側拍照。

▲▼ 雲林網美甜點店第五大道 Fifth Avenue。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 雲林網美甜點店第五大道 Fifth Avenue。（圖／愛伊特candy 提供）

店內位置算蠻多的~白色基底搭配綠意盎然植物點綴，整體看起來明亮且舒服。

▲▼ 雲林網美甜點店第五大道 Fifth Avenue。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 雲林網美甜點店第五大道 Fifth Avenue。（圖／愛伊特candy 提供）

天花板上的雲朵燈我也好想帶回家～非常有氣氛！

▲▼ 雲林網美甜點店第五大道 Fifth Avenue。（圖／愛伊特candy 提供）

中間居然還直接擺上了一棵樹，底下為餐具自助區，大人、小孩的餐具都一應俱全，非常貼心。

▲▼ 雲林網美甜點店第五大道 Fifth Avenue。（圖／愛伊特candy 提供）

第五大道Fifth Avenue菜單: 除了甜點之外，部分時段還有提供輕食，舒芙蕾搭配氣泡飲可以折抵20元，其他的皆為正常單價。舒芙蕾都是現點現做，約莫二十分鐘，請大家有耐心等待～

▲▼ 雲林網美甜點店第五大道 Fifth Avenue。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 雲林網美甜點店第五大道 Fifth Avenue。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 雲林網美甜點店第五大道 Fifth Avenue。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 雲林網美甜點店第五大道 Fifth Avenue。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 雲林網美甜點店第五大道 Fifth Avenue。（圖／愛伊特candy 提供）

目前幾乎來這裡的客人都會點上一客季節草莓舒芙蕾鬆餅，剛端上桌的舒芙蕾熱呼呼的～餐具及餐盤都很有質感！隨便一拍都很美。入口即化的口感有點像奶酪及慕斯蛋糕。本身就帶甜味，小孩子也很適合吃。搭配不膩口的鮮奶油及酸甜的莓果，增加了舒芙蕾的層次！一旁不是一般的蜂蜜，而是楓糖漿，如果喜歡更甜的客人可以直接淋在舒芙蕾上。這是女生會喜歡的甜點～可惜老公不喜歡這種暖綿綿的口感…

▲▼ 雲林網美甜點店第五大道 Fifth Avenue。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 雲林網美甜點店第五大道 Fifth Avenue。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 雲林網美甜點店第五大道 Fifth Avenue。（圖／愛伊特candy 提供）

▲▼ 雲林網美甜點店第五大道 Fifth Avenue。（圖／愛伊特candy 提供）

點一杯玫瑰覆盆莓，喝之前需要攪拌一下。散發淡淡玫瑰香氣，莓果味道較不凸顯，因為是氣泡飲，喝完挺有飽足感的～

▲▼ 雲林網美甜點店第五大道 Fifth Avenue。（圖／愛伊特candy 提供）

可惜第五大道離斗六火車站有點距離，不然下次來還想點她們家的千層蛋糕品嘗！聽說水果千層很像日本知名的harbs～超期待的！（我吃過，真的很清爽～）

第五大道 Fifth Avenue
地址：雲林縣斗六市大同路250號
電話：05 537 0025
營業時間：11:00-20:00

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關鍵字： 第五大道 Fifth Avenue 雲林美食 達人美食 美食情報 愛伊特candy 甜點店 下午茶

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