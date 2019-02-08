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泰國大掃貨、伴手禮買到爆！想省錢快看「退稅懶人包」

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▲泰國百貨公司,曼谷,購物,曼谷商店,曼谷商圈。（圖／記者陳涵茵攝）

▲泰國曼谷是購物天堂。（圖／記者陳涵茵攝）

旅遊中心／綜合報導

泰國是座掃貨天堂， 泰國物價低廉不少觀光客到當地零食、藥妝、飲品都是一箱箱的扛，一般人日本都會習慣退稅，其實泰國也可以退稅，除了路邊店家、餐廳、攤販不提供退稅外，一般百貨公司商場都能退稅，且門檻低僅2千泰銖即可退稅，若近期計畫要到泰國大採購就照著以下步驟省荷包吧。

1.誰可以申請？

非泰籍旅客、在泰國停留不超過180天旅客、非航空公司職員

2.退稅資格：

在泰國想退稅首先必須先找到有「VAT標誌」（VAT REFUND FOR TOURISTS）的商店，每家店當日消費高於2千泰銖即可退稅，泰國最多可退消費金額的7%，因泰國退稅並非以百分比計算，而是以消費金額累進計算，若消費金額為2000至2499泰銖，可申請退稅80泰銖，以此類推。

▲曼谷退稅。（圖／擷取自VAT官方網站）

▲曼谷退稅VAT標誌。（圖／擷取自VAT官方網站）

3.退稅辦法：

結帳時和店家要黃色的「P.P.10」退稅單資料填妥後，準備回國時抵達當地機場，托運行李前先到退稅辦公室櫃檯，門口會貼有「VAT REFUND」標誌，交由稅務官檢查審核後會在退稅上蓋章。

▲泰國百貨公司,曼谷,購物,曼谷商店,曼谷商圈。（圖／記者陳涵茵攝）

▲結帳時滿2千泰銖和店家索取P.P.10退稅單。（圖／記者陳涵茵攝）

4.退稅需準備文件：

護照、退稅表單（填妥個人資料）、發票／購買證明、購買商品

5.如何領取退稅費用？

完成退稅程序通過出境檢查，前往登機門時會經過有標VAT REFUND標示退稅櫃台，提供蓋好章的退稅表單與退稅物品即可取得退稅款與收據，商品購買後60天內就得搭機離境。

6.泰國哪些機場可退稅？

蘇汪那普國際機場（BKK）、廊曼國際機場（DMK）、普吉國際機場（HKT）、清邁國際機場（CNX）、烏打拋國際機場（UTP）、合艾國際機場（HDY）

▲泰國,曼谷,蘇汪納蓬國際機場,泰國曼谷蘇汪納蓬國際機場,鬼王,Thao Vetsuwan（圖／記者陳涵茵攝）

▲泰國蘇汪納蓬國際機場。（圖／記者陳涵茵攝）

此外，因泰國11月至2月份為旅遊旺季，加上實施全球20個國家遊客免落地簽證費減免優惠，為了因應大批觀光客購物潮，泰國政府在曼谷市中心新增了3個外國遊客購物退稅臨時服務處，且都在便利商店7-11內，臨時退稅服務處將開放至2019年3月31日為止。

＊曼谷3間遊客購物臨時退稅服務處：
1. 7-11, Lido分店（暹羅廣場）
2. 7-11, Phadung Dao分店 （瑤華樂）
3. 7-11, 曼谷夜市廣場分店（拉差當碧沙）

關鍵字： 亞洲旅遊 泰國旅遊 退稅 旅遊新知

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