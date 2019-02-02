這些都不能帶上飛機！年假出國整理行李「3步驟」檢查懶人包

▲年假出國行李整理三步驟攻略。（圖／記者陳涵茵攝）



旅遊中心／綜合報導

年假出國玩準備要來整理行李了嗎？每次出國前老是分不清楚哪些該托運、哪些該放在隨身行李而慌張，在家先把行李整理好就能避免在機場翻找行李或私人物品遭丟棄的窘境，《Ettoday旅遊雲》整理了以下打包行李三大法則，照著做絕對順利通關。

▲機場辦理報到手續時托運行李。（圖／記者謝盛帆攝）



第一、以下物品絕對禁止攜帶

1.易燃氣體、液體及固體（如打火機機補充燃料、有氣焊接工具、露營氣爐、易燃膠水、油漆、印墨、磷、火柴）

2.日常高危險性家居物品（如稀釋液或強酸強鹼、殺蟲劑）

3.腐蝕性物質（如濕電池）

4.爆炸品（如煙花、訊號彈、彈藥）

5.其他危險品（如磁性或放射性物件、毒性或感染性物質如化驗樣本、化學品）

6.懸浮滑板

7.三星Note 7：多家航空公司禁止乘客在飛機上將Note7開機、充電，同時也禁止託運。

8.隨身風扇、手電筒、電蚊拍內使用鉛酸電池

9.水、植物、肉類製品

夏天必備的小電風扇也可能是違禁品，隨身風扇、手電筒、電蚊拍內若使用鉛酸電池不能帶上飛機、也不能托運，主因是鉛酸電池的成分比筆電、手機的鋰電池更不穩定，容易膨脹爆炸，屬於飛安危險物品。若違反攜帶或托運危險物品上機者，依民航法規定處五年以下有期徒刑、拘役或15萬以下罰金。若有任何疑問，請事先向航空公司查詢及申請。

第二、以下物品先放入手提行李

1.行動電源

2.鋰電池

3.火柴、打火機（僅限隨身攜帶1個打火機登機不得托運，且禁止攜帶防風型打火機、打火機油）

▲圖片中物品皆禁止托運。（圖／記者陳涵茵攝）



現代人手機不離身，行動電源也成了出國必帶物品之一，可說是飛安違禁品中最出現第一名。為避免行動電源在貨艙內短路引發火災因此僅能隨身攜帶。在整理行李時，務必將它第一個放進隨身包包中，避免拖延檢查耽誤登機時間

若隨身攜帶液狀化妝用品或液體，須以大小不超過100毫升容器裝妥，並放入透明夾鏈袋中（20公分x20公分）才可以帶上飛機，且總量不能超過一公升。

常見需放入透明夾鏈袋的液狀用品如下：

1.化妝品：香水、乳霜、乳液、香水、睫毛膏、唇膏

2.噴霧：刮鬍泡、定型液、體香劑

3.膏狀物：牙膏

4.膠狀物：沐浴膠

5.藥品：隱形眼鏡藥水、哮喘噴霧劑

6.液體或是半液體的食物：果凍、蜂蜜、楓糖

三、以下物品必需放入行李箱中

▲需要放進行李箱中的物品如下。（圖／記者陳涵茵攝）



1.超過100毫升（ml）液體

2.自拍棒、攝影（相）機腳架：管徑1公分以上、可伸縮且其收合後高度超過25公分以上者

3.高爾夫球桿、曲棍球桿、雙節棍、滑雪杖等運動用品。

4.利刃類：各式水果刀、剪刀、折疊刀、瑞士刀等具切割功能之器具

5.棍棒、工具及農具類：各種材質之棍棒、鋤頭、鎚子、斧頭、螺絲起子、金屬耙之器具

6.尖銳物品類：如開瓶器、弓箭、大型魚鉤、飛鏢、金屬毛線針、釘槍等具有穿刺功能之器具