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出國玩護照不見了怎麼辦？國內外遺失申請新護照3步驟

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▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲護照遺失3步驟申請。（圖／記者蔡玟君攝）

記者陳涵茵／台北報導

人在國外「護照」就等同於國際身分證十分重要，若遇到護照遺失該如何處理呢？首先需冷靜下來仔細翻找，若申請新護照舊護照即等於失效，若護照真的不見了請照著以下3步驟處理，另外，平常遊玩時也需養成時時檢查護照的好習慣，避免壞了出遊興致。

1.預防護照不見

▲▼桃園機場,出國,登機證,廉價航空。（圖／記者李蕙璇攝）

▲在機場需多次出示護照，最好放置小包中。（圖／記者李蕙璇攝）

建議遊客準備小包包或隨身包將護照隨身攜帶，一趟旅程從櫃檯check in、安全檢查、出入境通關等都需要出示護照，若若拿在手中或放在大包包中，拿取時容易掉出或因找東西暫時將護照放置他處而遺失，另外，出國時或移動位置時最好養成檢查護照的習慣，發現遺失時才能立刻處理。

遺失護照時最麻煩就是身份證明，除了隨身攜帶身份證、健保卡、護照等以便緊急處理外，建議旅客隨時攜帶2張兩吋大頭照以及護照首頁影本，加快重新申請新護照流程。

2.在台灣發現護照遺失

▲護照,自辦護照。（圖／記者陳涵茵攝）

▲在台灣遺失護照先到警察局報案。（圖／記者陳涵茵攝）

如果人在台灣發現護照不見了，首先需拿著身分證明文件到警察局報案，因護照遺失因涉及刑事通報且為防止遭冒用等不法用途，警察局會給一份中華民國護照遺失申報表，拿申報表連同申請護照所需相關文件向外交部領事事務局或外交部各辦事處申辦新護照。

3.在國外發現護照遺失

▲澀谷站前十字路口,澀谷,渋谷,商業,觀光,日本旅遊,日本觀光。（圖／記者謝婷婷攝）

▲若人在國外遺失護照先向駐外館處申請入國證明書。（圖／記者謝婷婷攝）

若人待在國外短來不及在國外申請補發新護照，可向鄰近的駐外館處或派駐香港的台北經濟文化辦事處申請一份「入國證明書」，等回台後再到外交部領事事務局或外交部各辦事處申請補發一本新護照，回國後不必向國內警察局報案。

若抵達機場時發現護照不見，首先詢問航空公司是否能延遲機票時間，接著到失物招領處詢問，若護照真的遺失，立刻到當地駐外使館辦理臨時回國證明。

若人將在國外待較長時間，想在國外申請補發一本新護照，首先需先向當地警察機關請求發給護照遺失報案證明文件，若當地警察機關不出具這類證明文件，可自己書寫一份遺失護照說明書來代替，申請護照其他所需要的文件請洽駐外館處。

關鍵字： 旅遊新知 護照遺失.護照

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