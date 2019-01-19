從310米高空透視腳下！曼谷最高「玻璃地板觀景台」5大亮點全攻略

▲泰國曼谷大京都大廈King Power Mahanakhon。

記者蔡玟君／泰國報導、攝影

曼谷近日最新打卡地標，就是泰國最高的玻璃地板觀景台「Mahanakhon Sky Walk」，讓你可以站在310米高空，低頭就能俯瞰曼谷絕美夜色，。《ETtoday新聞雲》就整理出這座觀景台5大玩樂亮點，近日計畫到泰國旅遊的你，記得將這裡列入行程中！

▲泰國曼谷玻璃地板觀景台。

▲從上往下看玻璃地板觀景台。

亮點一：泰國最高玻璃地板觀景台

「Mahanakhon Sky Walk」在78樓打造一座從建築本體向外延伸的玻璃地板觀景台，也是世界最大的玻璃地板。為了避免旅客的鞋子刮壞地面，凡是想要入內都必須先在腳上套上鞋套、放下隨身行李，才能走入；當你一踏上玻璃地板，就像是漂浮在半空中般，彷彿全世界都在你腳下，只要低頭，就可以從離地310米高空直視腳下城市風景。

▲玻璃地板觀景台夜景。（圖／King Power Mahanakhon提供）

▲玻璃地板觀景台想拍照只能站在外圍拍照。

除了必須套上鞋套與不能攜帶隨身行李之外，玻璃地板觀景台也禁止遊客攜帶手機入內拍照，想要拍照，只能站在一旁的紅龍區，請朋友協助拍照才行，任何在玻璃地板內的拍照行為，都會被保全制止。

▲360度觀景台可以更好的欣賞風景。

亮點二：360度觀景台

離開玻璃地板，沿著一旁的樓梯再往上走，就會來到大京都大廈最高點，這裡離地面約314米，王權集團集團在這裡打造一座360度的戶外觀景台，讓你能將曼谷城市風光盡收眼底。

▲許多人會選擇日落時前往。

最受歡迎的賞景時段是在傍晚時分，也是人潮最多的時候，許多人會趁此機會來這裡走過玻璃地板觀景台後，便在此欣賞夕陽餘暉，也有些人會坐在階梯上，悠閒享受夕陽餘暉至華燈初上的城市風光，但若是不想人擠人，則推薦早上剛開門或晚上20點後前往。

▲這裡還有曼谷最高的空中酒吧。

亮點三：曼谷最高空中酒吧

同樣在78樓，從玻璃電梯一出來就會看到曼谷最高的空中酒吧，從一般軟性飲料到啤酒、調酒都有，旅客可以拿著飲料席地而坐，與朋友一邊聊天一邊品嘗飲料，邊眺望眼前的美好城市風景。

▲在禁酒令時段，也有販售不含酒精的調酒。

不過旅客也必須注意的是，由於泰國政府有規定禁酒令，也就是在指定時段是禁止賣酒的，想要享受酒精飲料，只有在早上11點至下午14點，以及下午17點至凌晨0點才可以賣酒，其他時間均禁止販售，因此在空中酒吧在禁酒令時段也有推出無酒精的調酒飲料。

▲曼谷最高郵筒也在這裡。

亮點四：曼谷最高郵筒

許多人到海外旅遊，總喜歡買明信片寄給親朋好久，在「Mahanakhon Sky Walk」的室內觀景台內，也設有一座紅色獨具泰國風情的曼谷最高郵筒，一旁更販售代表大京都大廈早中晚風景的特色明信片，讓旅客可以購買，並在這裡寫完寄出。

▲免稅店的香水試用區。

亮點五：能讓人大買特買的免稅商店

王權集團在曼谷各地區都設有免稅商店，在大京都大廈內也不例外，參觀完觀景台後，搭乘電梯向下會直達4樓，從這裡開始，就設有4層樓的免稅商店，從專櫃化妝品到帶有泰國獨特風情的伴手禮，在這裡都能買得到，喜歡香水的遊客，這裡更設有一區「香水體驗區」，集結各品牌專櫃香水讓遊客試聞，喜歡再買回家，讓旅客在這裡就能買得過癮。

地址：114 Narathiwas Road, Silom, Bangrak, Bangkok

交通方式：曼谷BTS「Chong Non Si」站，出站即直達