泰國落地簽證免費延長至4月底　泰簽5大辦理方式最新優惠

▲泰國觀光落地簽證免費政策延長至4月底。（圖／記者彭懷玉攝。）



記者陳涵茵／台北報導

泰國21國落地觀光簽證免費政策於去年11月正式上路，原預計免費到2019年1月，不過一月8日泰國政府宣告將優惠延長至4月底，碰上農曆春節與泰國最盛大的慶典潑水節，預計將有大批遊客湧進泰國，計劃到泰國玩的遊客一起看看以下五種辦理泰簽方式最新優惠。

泰國政府發言人表示，從11月15日至12月27日統計數據顯示，期間共有1030,561名遊客使用免費落地簽證方式進入泰國，這比去年同期增長了70.44%，旅遊收入為64.2億泰銖，因應2月中國新年以及4月的泰國新年潑水節，因此決議延長至2019年4月30日。

▲泰國潑水節。（圖／泰國觀光局提供）



台灣旅客入境泰國皆需申請觀光簽證，差別僅在於「事前於台灣申請」或「抵達泰國當地機場申請」，目前台灣赴泰旅遊自行辦理簽證共有五種方式，前往泰國貿易經濟辦事處辦理、VFS Global（代辦中心）辦理、委託全台各家旅行社辦理與抵達泰國當地時辦理落地簽證，另外，為疏散人潮泰國政府也臨時開放電子觀光落地簽證提供遊客事前上網申請，五種方式收費各有不同。

▲泰國簽證在台辦理基本費用1200元，泰國當地落地簽證2千泰銖。（圖／記者陳涵茵攝。）



一、泰國當地辦理落地簽證

費用：2000泰銖（至4月30日免費）

二、泰觀局電子觀光落地簽證

費用：525元泰銖手續費

1. 線上申請作業流程需酌收服務費525元泰銖。

2. 申請時間為一個月內出發前往泰國的旅客，即出發日往前計算30天內要去泰國的旅客都可以上網去申請。

3. 抵達時的電子簽證僅在申請表中註明的抵達日期有效。

4. 申請人必須是其中一個國籍的公民。

5. 根據內政部的公告，他們在抵達時被視為有資格獲得簽證。

6. 護照必須有效期超過180天，並且1張確切的頁面可用於簽證。

7. 訪問的目的是在泰國短暫停留/旅行不得超過15天。

8. 申請人必須在15天內獲得確認的往返機票。

9. 可以驗證泰國的住宿地址。

10. 有足夠的生活費（最低10,000泰銖／人，20,000泰銖／家庭）

1.申請電子落地簽證網址點此。

2.申請教學影片網址點此。

三、泰國貿易經濟辦事處辦理

費用：1200元台幣

時間：每日9：00～11：30送件，隔日下午16：00～17：00收件

費用：觀光簽證1200元

地址：台北市中山區松江路168號

四、VFS Global（代辦中心）辦理

費用：觀光簽證1200元加上代辦費300元（原價470元），共1500元。＊1月31日前申請代辦費300元

2019年1月14日起到2019年底到VFS GLOBAL泰國簽證申請中心辦理簽證，即可獲得與簽證服務費等值的機票折價券300元，除了泰國還可以選擇其他航點，折價券不限本人使用。另外，到1月31日截止計畫在2至4月前往泰國過農曆年或潑水節旅遊的民眾，服務費只要每人300元（原價470）。

時間：每日9：00～17：00受理（＊早上10：00前送件，當天下午4：30即可領件）

地址：台北市中山區民生東路二段141號2樓；高雄中山二路260號6樓

五、委託全台各家旅行社辦理

費用：觀光簽證1200元加上各家旅行社代辦跑腿費用行情價200～300元。