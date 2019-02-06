就愛又酸又辣的味道！　3家從泰國引進台灣的人氣餐廳



▲泰國家常菜餐廳baan插旗台北。



▲連兩年獲曼谷米其林指南必比登推薦，泰國家常菜餐廳baan插旗台北。(圖／黃士原攝)

記者黃士原／台北報導

喜歡泰國菜的朋友，總是覺得台灣的泰國菜餐廳味道總是不夠道地，總是覺得少一味嗎？連續兩年獲得曼谷《米其林指南》必比登推薦的泰國家常菜餐廳「baan」來台開設分店，辣度、酸度都不會調整，而除了baan之外，來自泰國的餐廳還有NARA Thai Cuisine與Woo Taiwan這兩家。



▲嘎拋牛肉。(圖／黃士原攝)

baan

連續兩年獲得曼谷《米其林指南》必比登推薦的泰國家常菜餐廳「baan」，也來台開設海外第一家分店，地點就位於東區靠近敦南誠品的巷弄內，2018年底開始試營運。餐廳承襲泰國家庭料理的手法與心意，數十種醬料全數手工製作、費時費工，而且為了求原汁原味，來台之後辣度、酸度都不會調整，讓大家在台灣也能吃到最道地的泰國菜。

baan的6成菜單都是來自Chef Ton的是祖父母，用他從小到大的味覺記憶復刻自家料理，總計有40多道菜，而目前曼谷baan餐廳的主廚，則是年輕就在Chef Ton中幫佣、將弟弟與他帶大的奶媽，她把關著味道與料理態度，以手工、手搗、手捏及手撕來處理食材，能不用機器就不用機器代工，像是傳統的涼拌青木瓜絲就是用傳統石臼來搗碎入味。

baan

地址：台北市敦化南路一段233巷15號

電話：02 2711 0528





▲NARA椰子芯打拋雞。(圖／金田餐飲提供)



NARA Thai Cuisine

NARA Thai Cuisine創立於2004年，是許多人遊泰必訪的泰國料理餐廳，從泰國家常菜主體中變化出風情萬種的精緻菜色，台灣分店除生鮮類以外，其它均使用與泰國本店相同的食材及香料，不用拜訪曼谷就能體驗到經典的泰式美味。此外，為了維持全球店裝一致性，指定泰國設計師Mr. Nitipattara Yensup設計台灣分店。

NARA Thai Cuisine台北忠孝SOGO店

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號11樓

電話：02 2771 8939

NARA Thai Cuisine新竹巨城店

地址：新竹市中央路239號3樓(遠東SOGO百貨新竹Big City館)

電話：03-542-7677

NARA Thai Cuisine中友店

地址：台中市北區三民路三段161號A棟11樓(台中中友百貨)

電話：04-22255060

NARA Thai Cuisine台中三井店

地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號2樓(Mitsui Outlet Park 台中港)

電話：04-2656-7639



▲Woo TAIWAN的招牌「招牌雙色米沙拉」。(圖／Woo TAIWAN提供)

Woo TAIWAN

打著正宗泰北清邁風格的泰式餐廳「Woo TAIWAN」，以美麗浮誇的餐廳裝潢及純正泰北血統菜色為特色，目前已拓展到4家分店，分別是高雄旗艦店、彰化員林店、台中米平方店及台中市政店，ATT 4 RECHARGE分店將是北部第一家。

延續WOO清邁本店的泰式自然風格，Woo TAIWAN在台灣的每家分店的外觀同樣被大片泰式綠意所圍繞，還沒走進去就已經感染一身悠閒泰式風情，猶如藝廊的大廳入口，大孔雀、鴕鳥羽毛等大型動物裝置藝術迎面歡迎，加上一盞盞從天空直落而下的奢華水晶吊燈及一幅幅映入眼簾的藝術作品，在在讓人忘了身處的是一家泰式餐廳。

WOO TAIWAN-高雄旗艦店

地址：高雄市鼓山區青海路298號

電話：07-559-7998

WOO TAIWAN-台中米平方店

地址：台中市西屯區國安一路168號B1-5

電話：04-2462-1288

WOO TAIWAN-彰化員林店

地址：彰化縣員林市育英路545號

電話：04-833-4958

WOO TAIWAN-台中七期店

地址：台中市西屯區市政北二路18號4樓

電話：04-2252-8559