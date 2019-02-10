文青出動！全球8大特色圖書館飯店　盡情當書蟲、伴書香入睡

▲瑞士蘇黎世B2精品溫泉酒店。（圖／Booking.com提供）



旅遊中心／綜合報導

在低頭族時代，還是有一群人堅持手上拿著有溫度的書而非冰冷的屏幕， 閱讀成了一種生活態度，若你是文青或純粹喜歡看書，一定不能錯過以下來自瑞士、倫敦、紐約等世界各地的8大特色書屋，在這些圖書室內不僅能盡情當個書蟲，夜晚還可以伴著書香入眠。

1.瑞士蘇黎世B2精品溫泉酒店

▲瑞士蘇黎世B2精品溫泉酒店房間內部。

令全球書迷們瘋狂的B2精品溫泉酒店，直接在飯店內打造私人圖書館，在這充滿復古藏書閣中收藏多達33,000冊圖書，將整個城市的歷史面貌濃縮在這個靜謐的空間。住宿附設的溫泉Spa，讓旅客能夠在此徹底放鬆身心靈，享受舒適自在的悠閒時光。

2.美國紐約

▲美國紐約圖書館酒店。

美國紐約的圖書館酒店建築概念本身就是從圖書館出發，利用杜威十進分類法將其樓層及房間進行創意命名，每個房間內都有專屬書櫃，且擺放著與樓層和房間名稱相關的50至100本書籍。像是第7層為藝術樓層，9層為歷史樓層，001間為建築房，004間為攝影房等。當旅人入住時，便可以選擇住進自己喜歡學科的房間，充滿趣味。

3.印度海德拉巴泰姬陵法拉克奴瑪宮酒店

▲泰姬陵法拉克奴瑪宮酒店由宮殿改建。

位於印度海德拉巴的泰姬陵法拉克奴瑪宮酒店，由宮殿建築空間改建，保留前人收集的博物館級別藝術藏品外，飯店內複製了英國溫莎城堡圖書館的6千本藏書，讓所有下榻旅客一邊領略古印度富麗堂皇的貴族裝飾，一邊欣賞皇家圖書館中的珍貴文獻。

4.日本東京書香入夢旅館

▲滿滿書香的膠囊旅館。

東京書香入夢旅館位於池袋，將膠囊旅館與書櫃結合巧妙運用室內空間，讓喜歡閱讀的人可以躲在膠囊裡盡情當書蟲，這裡也許沒有舒適寬敞的床墊，但可以伴著書香入眠，簡直就是書迷的天堂，選上一本喜歡的書就能躲進專屬的小空間裡不被外界打擾。

5.瓜地馬拉安地瓜卡萊爾灣酒店

▲現代風格的隱藏圖書館。

飯店老闆本身就熱愛閱讀，位於安地瓜度假勝地的卡萊爾灣酒店裡頭有間便私密又簡約的秘密圖書館。藏書包含經典文學、建築、哲學等，讓來這裡的每個住客可以躺在沙灘上、躺椅上享受閱讀，透過閱讀豐富館藏書籍來瞭解加勒比文化的歷史與奧祕。

6.英國倫敦黑茲利特酒店

▲宛如哈利波特場景英式復古圖書室。

建於18世紀位於西倫敦劇院區的黑茲利特酒店，附設的圖書休息室專為愛書的旅客所打造，除了24小時開放外，書架上擺放涉及各領域的舊書，彙集不同年代、不同類型、不同人讀過的書籍，帶著不同文化的溫度，讓全球書迷旅客品味不列顛帝國的精彩風華。

8 義大利佛羅倫斯薩爾維緹諾酒店

▲文藝風的15世紀圖書館。

薩爾維緹諾酒店擁有15世紀的建築風格與眾多文化珍寶，除了能夠在房內欣賞到不同的藝術佳品和閱讀大量義國經典書籍外，下榻旅客也可以走到臨近的街區拜訪烏菲茲美術館，或是造訪米開朗基羅廣場欣賞著名的大衛雕像，度過文青午後。