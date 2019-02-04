照做有保庇！進房敲門、沖馬桶　入住飯店避犯10大禁忌睡好覺

▲入住飯店避開10大禁忌就能睡好覺。（圖／記者彭懷玉攝）

旅遊中心／綜合報導

命理風水有些人信，有些人不信，不過出門在外住進不熟悉的陌生空間裡，普遍亞洲人在入住飯店時還是有許多忌諱，也衍生出許多有趣的住房潛規則，不管信與不信，避開以下10大入住禁忌心裡踏實也就能安穩睡個好覺。

1.避開飯店邊間、房尾

除了風水深信邊間屋容易有形煞問題，從另一角度而言，飯店在分配房間給入住旅客時，為了方便清潔與服務，通常會由靠電梯的房型開始，除非是天天爆滿的熱門飯店通常邊間與房尾的房型總是鮮少有人入住，因此不少人會基於陰氣太重等理由要求換房。

2.入門前先敲門

▲進房前先敲門。（示意圖／記者陳涵茵攝）

入門前先敲門是許多人都知道的基本原則，老一輩人說這是對好兄弟們的尊重，告知即將住進這空間裡頭，且不少人習慣將門打開前先開一小縫必身體側身，讓祂們先行離去，進去後打開電視或放音樂製造些聲響，示意有人來了。

3.先進廁所沖馬桶

進入房間後，首先先進廁所沖馬桶水再把浴室廁所水龍頭打開，有一說浴室容易招陰，可以把聚集的臭氣與晦氣一併沖掉，產生新的氣場。

▲進房後沖馬桶水將晦氣沖走改變氣場。（圖／Ettoday示意圖）

4.窗簾拉開、燈全開

一般飯店通常在下午3點過後就能check in，最好的入住飯店時間就是白天，入房先將窗簾全打開讓陽光透進屋內，若晚上抵達飯店，則先將燈全部打開，睡覺時留一盞小燈。除了在意風水，睡覺時留盞小燈也能在發生緊急情況需要逃難，又處在不熟悉的環境能即時反應逃生。

5.進入房間發現有異味



進入房間時若有聞到明顯異味霉味或感到空氣不通，或是敏感體質的人也許感受渾身不順暢。

6.鞋子亂放

進房拖鞋時隨意亂脫掉就好，不要把鞋子整齊擺，風水一說容易被靈體穿上，也有可以把鞋子一正一反擺放這樣的說法，擺成微八字形，具陰陽和諧的意思。

7.衣服勿放衣櫃

▲衣服勿吊進衣櫃中。（圖／Ettoday示意圖）



在老一輩說法陽間衣物好兄弟無法穿，但可藏身在衣櫃內吊起的衣服內，所以入住酒店時避免將衣物放進衣櫃。若不相信鬼神說法，不將衣物吊進衣櫃內可避免收拾行李時忘記帶走，尤其是僅入住短天數時盡量將物品放置容易看到的區域。

8.雙人房兩張床都要用亂

▲若住兩張單人床房型，把另一張床用亂。（圖／Ettoday示意圖）



若一個人入住卻被分配到雙人房，尤其是共有兩張小床的房型，最好不要選靠牆或浴室的那張床，此外，雖然另一張床沒有睡，也要拍拍枕頭弄亂棉被，示意今晚有人入住。

9.床不對鏡子

床不對鏡子除了有風水上的忌諱，鏡子對著床人也容易在起床時被自己嚇到，若住進有鏡子對床的房型，無法換房時，可拿行李或衣物稍稍遮住。

10.住飯店禁忌入住後在半夜照相、剪指甲

▲飯店內鏡子。（圖／Ettoday示意圖）



半夜勿在房間裡拍照，尤其更忌諱與掛在牆上的壁畫做背景拍照，另外，也有忌諱在半夜房間裡剪指甲的說法。