跟著2019燈會玩桃園！　四大燈區主題一日遊攻略

▲2019桃園燈會以童話為主題。（圖／桃園市政府提供）

旅遊中心／綜合報導

農曆春節連假結束後，僅接著就要迎接熱鬧元宵，今年2019桃園燈會自2月12日至2月24日舉行，沿著南崁溪這條美麗的銀河，在桃園、蘆竹、龜山三處打造四大燈區，民眾不妨可以這四大燈區為主題，來趟元宵一日遊，一探三民主燈區的桃園幸福城、拜訪龜山燈區的AI智慧城、造訪水汴頭燈區感受歡樂音樂城、悠遊蘆竹燈區欣賞夢遊仙境。



桃園三民主燈區-瞬遊異國境

推薦遊程：奧爾森林學堂》桃園站前商圈(午餐)》七七藝文町》南僑桃園觀光體驗工廠》桃園燈會三民燈區賞燈



在桃園七七藝文町，除了多元化的文創空間外，充滿日式風格的建築，讓人彷彿一秒到日本。而在南僑桃園觀光工廠，除品嚐中式、泰式、德國料理和各式甜點，還可來趟寓教於樂的觀光工廠之旅，晚間可前往三民主燈區賞燈，三民燈區以「桃園幸福城」為主題，在此可見魔法師擦亮神燈變出各種建設，還有象徵甜蜜幸福的甜點及玫瑰園，讓人流連忘返。

▲日式氛圍的桃園七七藝文町。（圖／桃園市政府提供）



龜山燈區-智慧樂遊趣

推薦遊程：壽山巖觀音寺》 楓樹坑》龜山后街(午餐)》憲光二村》祥儀機器人夢工廠》桃園燈會龜山燈區賞燈



新春期間來趟廟宇祈福之旅，一早可前往壽山巖觀音寺，祈求一年平安順遂，廟後方的花園是私房賞櫻秘境；也可至楓樹坑尋訪桃園版伯朗大道，感受靜謐農村之美。若想拍美照，可前往桃園憲光二村，感受眷村風情。晚上就到龜山燈區，體驗桃園「AI智慧城」的科技產業發展，有巨大的機器人主燈、新穎的智慧路燈展現卓越的道路建設，唯美星月天鵝湖和精靈翅膀科技又夢幻。

▲桃園長崎蛋糕觀光工廠卡司蒂菈樂園。（圖／記者楊詩益攝）



蘆竹燈區-甜甜森旅行

推薦遊程：五酒桶山步道》義美食品生產生態生活廠區》台茂購物中心(午餐)》五福宮》卡司蒂菈樂園》桃園燈會蘆竹燈區賞燈



來到蘆竹燈區賞燈前，可先前往五酒桶山步道親近大自然與生態，感受登高後的絕佳視野，喜歡購物的民眾可前往台茂購物中心享受逛街購物吃美食的樂趣。新春期間記得到靈驗的五福宮向武財神祈福保平安，最後再前往蘆竹燈區「夢遊仙境」欣賞以各種花卉製成的花燈，充分展現桃園草花王國的特色。

▲桃園虎頭山公園奧爾森林學堂。（圖／翻攝自桃園觀光導覽站）



水汴頭燈區-童心逍遙遊

推薦遊程：八德埤塘生態公園》桃園防災教育館》廣豐新天地(午餐)》巧克力共和國》桃園軌道願景館》桃園燈會水汴頭燈區賞燈



爸媽們想帶孩子出遊，可以到八德埤塘生態公園感受桃園埤塘文化及豐富的自然生態，讓孩子親進大自然，或是前往桃園軌道願景館乘坐桃園號小火車，來趟車長體驗。另外，知名的觀光工廠巧克力共和國也是許多爸媽帶小孩出遊的最愛，即使下雨天也能讓孩子玩得盡興又開心，夜晚再到水汴頭燈區「歡樂音樂城」看胡桃鉗娃娃陪伴跳舞的精靈，還有可愛又可口的糖果屋和棒棒糖，呈現舞會般熱鬧氛圍。