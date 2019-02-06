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花東縱谷走春去！療癒「油菜花海」花期倒數　投票換小禮

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▲伯朗大道油菜花海。（圖／IG@asdfzxo-提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲伯朗大道油菜花海開得正美。（圖／IG@asdfzxo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

好山好水的花東縱谷，每年12月到2月休耕期間，農民會栽種油菜作為綠肥植物，油菜花海的景象就成為造訪花東的理由，從花蓮縣壽豐鄉台11丙線延伸到台東池上舉目可見黃澄澄花海，今年台東池上鄉公所也首度舉辦油菜花票選，把握春節期間再來抓住花季的尾巴吧！

▲池上油菜花海1/20。（圖／IG@shaunson88提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲台9線從南或北進入台東池上鄉，即可見到整片油菜花海，圖為1/20花況。（圖／IG@shaunson88提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

台9線從南或北進入台東池上鄉，即可見到整片油菜花海，細小的黃花沿兩旁田間綻放，延伸至末段的S型天堂之路，構成數大就是美的金黃花毯，整幅金黃璀璨景象，映著藍天白雲、山巒，勾勒限定田園風光，預計可維持到農曆春節期間。

▲伯朗大道油菜花海。（圖／IG@asdfzxo-提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲整幅金黃璀璨景象，映著藍天遠處山巒的景緻，預計可維持到農曆春節。（圖／IG@asdfzxo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

黃澄澄花海搭配新長的綠葉，光看就無敵療癒！今年池上鄉公所特別舉辦「第一屆油菜花美景票選」，共有26戶農民參與，參賽的油菜花田多集中在伯朗大道、天堂路、金城武樹周邊，邀民眾為心儀油菜花投下神聖的一票，票選活動至2月12日止。

池上鄉公所為鼓勵農民辛勤照料油菜花，首次舉辦票選活動，每個參賽油菜花田旁都設有票桶，參與投票的民眾有機會抽中池上米乖乖、池上米餅、池上可樂果等好禮，票數最高的油菜花田，農民則可獲得獎金2萬元新台幣做為辛勤照料的鼓勵。

▲▼ 伯朗大道、金城武樹（圖／記者黃克翔攝）

▲參賽的油菜花田多集中在伯朗大道、天堂路、金城武樹周邊。（示意圖／記者黃克翔攝）

另外，德高陸橋下的花海同樣為大片油菜花田，帶給人無限放鬆氣息，還能拍攝到疾馳而過的火車，同時吸引許多鐵道迷前來此地朝聖，油菜花田約持續到2月為止。

不只在台東，農糧署東區分署表示，從花蓮縣壽豐鄉台11丙線、鳳林、玉里、富里一直到台東縣鹿野、關山、池上，不管是搭火車或是行駛公路都可以看到黃澄澄的油菜花田，吸引不少觀光客前來賞花。不免俗再次提醒旅客們將心比心，請勿喧嘩、踐踏農田，並尊重當地居民的日常生活，保留美麗景觀給下一位參觀旅客。

關鍵字： 台東旅遊 金城武樹 油菜花 油菜花田 花海旅遊 賞花 繽紛花海 伯朗大道 花蓮旅遊 走春 春節旅遊

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