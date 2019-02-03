台北人的遊樂場！12座特色公園免費玩翻天

▲台北大港墘公園有豐富的遊具。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

新春連假不想塞車人擠人，不妨來個「臺北公園放假趣」主題遊，不花錢、不開車也能享受美好的親子時光。在臺北12個行政區中有許多特色公園，當中的兒童遊戲場因充滿挑戰與新鮮感，是爸媽們遛小孩的首選，透過不同主題的遊具設施，讓小朋友們手腳並用、發揮想像力，讓公園也能變成兒童樂園！



公園處表示，台北市12區公園的兒童遊樂設施各有特色，中山區的花博公園美術園區的舞蝶遊戲場規劃了許多有趣的設施，除了身心健全的小朋友，還有身障兒童也能開心參與其中；士林區的天和公園則是一座有森林和小溪的天然遊樂場，天氣好時還可以坐在草地上野餐，氣氛悠閒。



鄰近的東和公園以《湯姆歷險記》主題設計，遊戲場有著濃濃的森林探險氛圍，還有兩層樓高的旋轉溜滑梯，像是和孩子玩著躲貓貓遊戲一般，充滿探險的樂趣。

▲手腳並用的遊具適合不同年齡層的小朋友。

台北12區特色公園一覽：

北投區 立農公園

以八仙圳為主題發想，搭配八仙過海的概念，以多樣設施串聯成一系列有趣又富挑戰性的遊具設施。

士林區 天和公園

由樹林環抱的天和公園兒童遊戲場，擁有天然樹蔭的保護，以自然材料建構遊戲場，這組具挑戰性不鏽鋼製的溜滑梯，設計非制式的樓梯，孩子得手腳併用的努力攀爬上去，考驗孩子的身體能力與勇氣。

士林區 東和公園

以童話故事《湯姆歷險記》為設計靈感，東和公園的遊戲場有著

濃濃的森林探險氛圍，依著地勢而建的遊戲區，像是和孩子玩著躲貓貓遊戲一般，充滿探險的樂趣。

內湖區 大港墘公園

大港墘公園重新改建後的兒童遊戲場，無論是場域及出入口均採用無障礙及無落差設計，不僅有高低變化，而且視線通透，豐富沙坑、管型山丘、磨石子滑梯及木製體能關卡等，打造出孩子們的快樂天堂！。

松山區 三民公園

鄰近機場的三民公園兒童遊戲區，結合遊戲塔的概念，將遊戲融入，將滑梯變得更豐富，成為一座複合式的遊戲塔。

遊戲塔旁更有一座以礫石為鋪面的滑索，孩子們要運用自己身體的力量出發，不論是站著、坐著都好玩。

中山區 花博公園美術園區

花博美術園區為本市首座「大型共融兒童遊戲場」，以「與蝶共舞」為主題，設計蝴蝶及毛蟲造型為設施亮點，遊戲場內分為7區，含沙坑區、滑梯區、攀爬網區、蟲蟲遊戲牆區、音樂遊戲區、休憩區、鞦韆區及扭扭區等，並且設置全國首座供輪椅使用者使用之鞦韆、方便肢障兒童使用的滾輪滑梯及小小公民參與設計的互動機能之遊戲牆等。

▲敦仁公園有小朋友最愛的沙坑。

大同區 樹德公園

位於大同區的樹德公園，透過一根根木頭材質的方形柱子，取代過去的塑膠材質，再結合手工織築設計，創造出可以攀爬的攀爬架、索橋、攀爬隧道、蟲網、洞洞板旋轉盤及垂吊式樹洞，就像是進入森林樂園般！

南港區 玉成公園

以溜冰場為分界，兩側各以山林及海灘為意象。左側設計噴水鯨魚造型主題，結合遊戲設施，配合泳池意象。

右側學齡孩童區四周大樹林立，設置林間攀爬跑酷組，可滿足孩童攀爬的需求另設置獨特極限擺盪設施，可滿足喜好刺激及冒險的孩童挑戰。

信義區 象山公園

兒童遊戲場使用樹蛙三態變化為主題，以「樹蛙歷險記」為設計概念，透過平面與中央地景丘的營造，象徵樹蛙於水中、陸地、樹上的三態生活。地景丘同時結合了攀岩、爬繩、滑梯、孔洞、階梯等多樣設施，讓孩童們盡情的遊玩。

大安區 敦仁公園

以警察為主題的遊戲場，採用過去警局立牌設計出有打卡互動功能的波麗士遊戲牆，不但保留在地印記，更增加了玩樂趣味，絕對是全台唯一！

中正區 228公園

有樹蔭涼爽的大砂坑、親子同樂大磨石溜滑梯、讓幼兒更安全的包覆式盪鞦韆、刺激好玩的攀岩牆，成為親子共遊的新選擇。

萬華區 青年公園

「太空城堡」溜滑梯加入許多的創意和巧思，如結合沙坑和溜滑梯的多元玩法和安全性，格子攀爬網滿足了小朋友愛冒險想挑戰的心理，另外太空相關主題彩繪藝術繪畫使太空城堡更具教育意義及故事性。讓「太空城堡」不在只是單純的溜滑梯，更是一個多元的兒童遊戲組場。

文山區 萬芳4號公園

兒童遊戲場將附近山林景色及礦坑意象融入並搭配公園周遭豐富的綠景，結合了複合式攀爬架、可乘載多人型鞦韆、沙坑、山丘等多樣設施，讓孩童們自由的發揮，創造屬於自己的玩法。