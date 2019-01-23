親子好去處！滿月圓新遊客中心26日開幕　展示中心寓教於樂

▲滿月圓國家森林遊樂區新遊客中心。（圖／翻攝自Facebook／滿月圓國家森林遊樂區）

旅遊中心／綜合報導

滿月圓國家森林遊樂區是大台北地區民眾的後花園，也是走訪森林、體驗瀑布、感受生物多樣性之美的最佳去處。為了提供遊客更深度、更精緻、更多元的服務。滿月圓國家森林遊樂區新遊客中心將於108年1月26日正式開館服務，提供親子遊客多一個寓教於樂的休閒場所。

▲遊客中心結合寓教於樂的展示及互動項目。



滿月圓國家森林遊樂區新遊客中心由三個展示館所組成：「蝴蝶館」提供遊客諮詢服務，並介紹滿月圓特殊的蝶類生態與景觀；「溪流館」是當地蚋仔溪的縮影，透過聲光與模型的模擬，呈現溪流中不同水文環境所營造的生命網絡；「森林館」呈現滿月圓潮濕的森林所造就的豐沛生命力，認識森林所提供的生態系服務。三個展示館的設計更運用了擴增實境AR技術，提供民眾更身歷其境的體驗。

▲遊客中心溪流館。



新遊客中心從26日正式開館服務，當天上午10時至下午4時舉辦開館活動，除了舞台上的啟用儀式以及定時活動之外，攤位區全天都有精彩的體驗活動。「有木木工房」以保持原木手感跟特色為理念，帶領民眾進行木工DIY；插畫家「奧黛莉圓」對滿月圓情有獨鍾，將帶領大朋友、小朋友創作一幅滿月圓山的意象；「Pick Food Up 扌合生態廚房」盡可能使用公平貿易與有機之剩食與格外品，設計出獨特口味的小點；「斯創教育工作群」將帶領民眾運用調查工具，體驗林務人員之工作日常。

▲開幕當天的林務員體驗活動。



滿月圓國家森林遊樂區新遊客中心開館提供服務，除了除夕與每週二休館（國定假日除外），開放時間平日為08:30-17:30，假日為08:00-17:00，接受團體預約導覽解說，假日也提供定時定點導覽解說。今年3月之後，也將陸續堆出學校戶外教學課程、季節性主題活動、友善環境市集等，相關訊息可追蹤【滿月圓國家森林遊樂區】臉書粉絲專頁，或上【台灣山林悠遊網】查詢。