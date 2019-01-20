穿過摸乳巷是神秘後花園！北市老宅咖啡有「星空電影院」

點評：台北市竟有這種地方！

▲自由之丘 CCIP & CAFE宛如台北市裡的秘密花園。（圖／翻攝自自由之丘 CCIP & CAFE粉專）

記者彭懷玉／台北報導、攝影

想到木柵，不少人腦海中只浮現木柵動物園，似乎跟「好玩」一詞無法串聯起來，然而，在去年5月，木柵悄悄誕生了一間城市後花園般的老屋咖啡，需要通過謎樣的「摸乳巷」才會到，店家不定時會舉辦星空電影院，只要消費一杯飲料就能在草地上觀賞經典電影，超級Chill！

▲穿過狹窄的木柵路三段103巷，即會抵達謎樣般的老屋咖啡。（圖／翻攝自自由之丘 CCIP & CAFE粉專）



穿過狹窄的木柵路三段103巷，彷彿是條連接兩個世界的時空隧道，眼前是一片開闊的草皮和時髦的咖啡館，一半戶外，一半室內的空間，原本是雜草叢生的麵線工廠，老房子經過老闆Allen跟弟弟小白耗費2個多月重新打造，在去年5月5日正式對外營業，仍保留老屋的風貌，加上老物件和霓虹燈等的點綴，宛如闖入一處私房後花園，神祕中帶有自己的味道。





▲▼仍保留老屋的風貌，加上老物件和霓虹燈等的點綴，宛如闖入一處私房後花園，神祕中帶有自己的味道。（圖／記者彭懷玉攝）

自由之丘賣的東西很簡單，Menu只有兩頁，白天時可以點杯咖啡醒腦，晚上可以來杯酒精飲料微醺，也有手作甜點和冰淇淋。因為想推廣木柵在地的產業，Allen說，店內的五樣手作甜點分別來自五位不同師傅之手，餐點和飲品價位均在80元至200元之間，以咖啡沙龍來說算是相當平價。

▲▼自由之丘菜單只有兩頁。（圖／記者彭懷玉攝）

比較特別的是，店家將空地以草皮和木造座位打造成舒服的空間，以大幅塗鴉塑造出個性，再拉上一長串的燈飾和旗幟，夜間點燈後超有情調，宛如身處老電影場景。如果不太冷的天氣，戶外座位區就是最受歡迎的位置，喝著調酒、吃口蛋糕，選張坐墊或席地而坐，都舒服到賴著不想走。

▲一長串的燈飾和旗幟，夜間點燈後超有情調，宛如身處老電影場景。（圖／記者彭懷玉攝）

▲熱水果茶，一杯120元。（圖／記者彭懷玉攝）

除了用餐之外，Allen可說是把空間運用地淋漓盡致，他說，不定時會在假日晚上舉辦星空電影院，只要點杯飲料就可以加入觀影的行列，有分經典片和適合親子共賞的片，前20名除了享有 VIP 軟墊，低消100元還送焦糖爆米花，吹著涼風、一邊喝飲料一邊看電影，跟情人或三五好友感受謎樣的微醺夜。





▲店家不定時會舉辦星空電影院。（圖／翻攝自自由之丘 CCIP & CAFE粉專）





▲點燈後彷彿闖入另個時空，超有情調。（圖／IG@ellington20提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

自由之丘 CCIP & CAFE是Allen一人「鮭魚返鄉」的例子，本是木柵人的他說，其實木柵有很多好玩的，好多特色的店家，有故事的人們，好多夥伴也一樣在不斷努力著，期待能一起創造更好的木柵，於是找到了岸汐職人Acid lab聚集地，就是現在自由之丘的位置，跟他們分租空間。「我想將這股力量聚集起來，希望這裡不只是咖啡館或酒吧，更是一處可以認識新朋友，互相切磋、學習、分享的小天地，可以點杯飲料，好好放鬆，也可以跟職人學製作皮鞋等手作課程。」

▲自由之丘跟岸汐職人租借場地，除了是咖啡酒吧，也可以跟職人學習製作皮鞋等手作課程。（圖／記者彭懷玉攝）

自由之丘 CCIP & CAFE

地點：台北市文山區木柵路三段103巷8號1樓

營業時間：11:00-21:00（週五、六 11:00-22:00）

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