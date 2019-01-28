2019年最推旅行小物！3大商品都主打「純白色」

圖．文／行遍天下

白色伴侶x 旅途中．旅行中的優旅伴再昇華

旅途中的包包裡總是擁有幾分純白力量，不用刻意點綴就能跟世界各地連上線。

來自「澳洲STTOKE精品陶瓷隨行杯」，雙層不鏽鋼真空可以保溫3小時，內部是德製白色陶瓷塗層，不影響咖啡風味，裝上一杯旅途中Flat White握在手心喝從第一口到最後一口都相同滋味。

而剛剛路過隨手拍下的風景，就用只有160克的「Mini Photo Printer 隨身迷你相片印表機」印出感動，打開專屬APP就能藍芽連線，從傳輸到列印不到 1分鐘就能完成，還可加邊框、濾鏡與表情符號，更可當成拍貼黏上旅行回憶。

旅途中，更該帶上自己專屬的「Miyoshi 可折疊式旅行電熱水壺」，不用擔心喝到可怕的水壺水，折疊後只有原本1/3高度，2分鐘就可煮沸200ml水完全不浪費時間。漂亮的白色系旅行用品，讓旅行時光更顯優雅與從容。

增加旅行氣質

澳洲STTOKE精品陶瓷隨行杯

網址｜www.givings.co

臉書｜Sttoke.TW

價位｜霧黑、亮白兩色各990元

Miyoshi 可折疊式旅行電熱水壺

價位｜目前台灣尚無代理商，可洽日本代購或至日本電器行購買。

Canon Mini Photo Printer 隨身迷你相片印表機網址｜Canon Taiwan

價位｜1/31前首購優惠價4,490元、無墨印刷背膠相片紙299元(10張)

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