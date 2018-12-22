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來碗超療癒甜湯！　桃園甜品屋有超萌「貓掌湯圓」

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集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就..

點評：會不會太萌哩＞＜
ETtoday餓勢力

▲▼綠豆蒜啥咪．桃園南平店。（圖／viviyu提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

在晴粵軒港式飲茶用餐之後，實在是很想吃些熱甜食，想到對面的『綠豆蒜啥咪』可以一次滿足我的需求，在冷冷的天氣來上一碗甜湯真的是有溫暖人心，也溫暖了身子的感覺，當然如果想吃冰也是有供應的，夏天有鳳梨冰和芒果冰呦～

▲▼綠豆蒜啥咪．桃園南平店。（圖／viviyu提供）

綠豆蒜啥咪桃園南平店內用座位不多，大多好像都是直接外帶用，在綠豆蒜啥咪官網上看到總店已和桃園店切割，但桃園店依然沿用此名，目前不知道紛爭如何，但還是同樣的店名沒更換。

▲▼綠豆蒜啥咪．桃園南平店。（圖／viviyu提供）

雖說是12月天，但天氣還是很暖和，看到這麼多種挫冰還是想吃，但夏天才有愛文芒果冰，夏季才有供應哦～

▲▼綠豆蒜啥咪．桃園南平店。（圖／viviyu提供）

翻面還有9大明星配料，每一種都想吃吃看，真想點一碗綜合挫冰，但店家沒賣啦…可以另外加價加配料的方式，想多吃一種就多加價10元就有。

▲▼綠豆蒜啥咪．桃園南平店。（圖／viviyu提供）

內用座位區不多，就一排的桌椅，因為是貨櫃屋經營的關係，也沒有洗手間哦～附近有公園。猜想甜品大家多是外帶或外送居多，所以內用空間規劃不大。

▲▼綠豆蒜啥咪．桃園南平店。（圖／viviyu提供）

原本我以為綠豆蒜啥米是分店，台北有總店，但看到官網有切割，但南平店內使用的仔相同，品項配料也差異不大就是了…

▲▼綠豆蒜啥咪．桃園南平店。（圖／viviyu提供）

先點餐選好配料，大湯圓類要現點現煮，所以需要時間，其他的配料倒是都事先備好，有喜歡吃的料也可以另外加價選購，但配料太多會太飽，嘻～

▲▼綠豆蒜啥咪．桃園南平店。（圖／viviyu提供）

萬丹紅玉9號紅豆湯圓$70、熱綠豆蒜(中)$60

▲▼綠豆蒜啥咪．桃園南平店。（圖／viviyu提供）

友人選了冬天吃了熱呼呼的紅豆湯圓，使用的是客家小湯圓，紅豆粒粒分明，而且不會過於甜膩。

▲▼綠豆蒜啥咪．桃園南平店。（圖／viviyu提供）

熱綠豆蒜選擇加入了小地瓜芋圓、桂花香蒟蒻，另外加手工貓掌湯圓$20。

▲▼綠豆蒜啥咪．桃園南平店。（圖／viviyu提供）

我本來就很喜歡吃綠豆蒜，以前只要到屏東車城必吃的就是綠豆蒜，在桃園很少有機會可以吃到，所以現在知道在南平路就能吃到，真的是很開心呀～香香甜甜的熱甜品，吃完真的很有飽足感，桂花香蒟蒻是店內的招牌配料，淡淡的桂花香很Q彈的口感。

▲▼綠豆蒜啥咪．桃園南平店。（圖／viviyu提供）

加了手工貓掌湯圓變的超萌，其他的配料也很Q，吃完真的很飽，下次我想試試冰的口感，應該蠻好吃～

綠豆蒜啥咪．桃園南平店
地址：桃園市桃園區南平路166號
時間：11：00－22：00（週一至週六）、14：00－21：00（週日）

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關鍵字： 綠豆蒜啥咪．桃園南平店 桃園美食 桃園甜點 湯圓 貓掌湯圓 Viviyu旅遊美食世界 達人美食

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