花蓮磯崎秘境美景「龜庵海堤」　延伸到汪洋中的步道

點評：真的好吸引人啊!

▲花蓮的龜庵秘境海堤。（圖／黃大帥的東方小城提供，請勿任意翻攝以免侵權，下同）

旅遊中心／綜合報導

位於後山的花蓮是很多人放假喜歡旅遊的地方，有山有海，比起大城市又多了一分幽靜，而今天有網友也分享了一個在花蓮磯崎海濱的一個私房景點「龜庵海堤」，而附近也有另一個海景秘境大鼻石山步道。

▲龜庵秘境海堤，現在還是當地的小漁港。

這片秘境龜庵海堤過去曾是人工的九孔養殖場，後來廢棄之後依然還是許多當地人捕魚的地方。但要前往海堤的路不好找，而且走起來也有一點小挑戰性。

▲廢棄的九孔養殖場。

海堤的入口就在過了龜庵客運站牌排邊的空地，夾在兩棟廢棄建築之間，往下走並穿越廢棄的九孔養殖場，再拉著繩子爬下陡牆，這時候只要再往前走就能到海堤了。

▲往海堤的入口處。

▲道路難行，要注意腳步。

遠遠看來就像是一條延伸到汪洋中的步道，隨著一旁海景與海浪更營造出了很好的風景。除了海堤之外整個海岸邊都有美景和潮間帶生態可以發掘。而這邊同時也還是當地漁民的小漁港，但要注意一下，在拍照的同時也不要去打擾漁民的生活或是擅自登上漁船，以免造成漁民困擾。

▲拍照同時不要打擾漁民的生活。

此外，網友也提醒了，由於從台11線下到海堤的路小且不好走，也要穿越狹窄通道跟陡牆，因此帶小孩子前來的家長要多加考慮，大人也要多注意腳步。抵達海堤之後也要注意地上青苔和是否有大浪襲來，以免為了拍攝美景而發生憾事。

▲海景雖美，還是要注意安全。