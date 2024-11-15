虹夕諾雅谷關新專案開箱！32坪樓中樓泡半露天溫泉　爽吃鱘龍魚鍋

▲虹夕諾雅 谷關位於群山環繞山谷中，盆花體驗安排在西式涼亭中進行。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台中報導

虹夕諾雅是星野集團中最高等級品牌，2019年海外第二個據點插旗台中谷關，在褪去新開幕飯店光環後，更適合一個人前來，細細品嚐每一分細節，從台中高鐵站專車接駁至飯店，與老師一對一學習插花、晚餐大啖當地鱘龍魚火鍋套餐、做Spa，讓疲憊的身心徹底放鬆，靈感再次湧現。

▲▼所有客房均設有半露天浴池，泡湯時能感受微風迎面而來；圖書閱覽室一隅。（圖／記者彭懷玉攝）

虹夕諾雅 谷關目前為秋日專案，12月17日首次推出「煦日舒心」冬季限定SPA專案，《ETtoday新聞雲》搶先體驗，開箱各有感細節，並整理出以下6大亮點，想在島內慵懶度假時可以作為參考。

▲虹夕諾雅 谷關安排專車接送旅客至飯店。（圖／星野集團提供）

專車接送至飯店

承襲日式服務精神，虹夕諾雅 谷關與擁有20多年駕車經驗的司機配合，住在台中市區的旅客安排專車到府接送，或是外地客搭乘高鐵至烏日高鐵站，一出站司機已到接送區等候，從一上車隨即展開VIP般的舒適旅程。值得一提的是，虹夕諾雅有指定路線，除非旅客許可，否則司機會盡量避開山路，降低舟車勞頓的疲憊感。

▲「翠SPA」選用加拿大翡翠石，在溫熱後，芳療師以圓潤面與平面進行肌膚滑推按摩。（圖／星野集團提供）

▲以日本茶室為設計靈感的芳療室，其內共有2間雙人房、2間單人房。（圖／記者彭懷玉攝）

漸進式享受3種SPA療程

「煦日舒心」冬季SPA專案為三天兩夜行程，從調身的「潤」、調息的「翠」，再到調心的「律」，3種不同的SPA療程從輕柔至活力，逐步舒緩肌肉並放鬆身心，為身心注入全新活力。其中，「翠SPA」選用加拿大翡翠石，在溫熱後，芳療師以圓潤面與平面進行肌膚滑推按摩，有效刺激穴位，緩解疲勞。

▲▼在「水之庭園」的西式涼亭中，跟「晴天花藝」設計藝術總監廖美雯學習盆花。（圖／記者彭懷玉攝）

亭中花藝

第二天早晨，旅客將在「水之庭園」的西式涼亭中，體驗暖色系的盆花設計，由台中知名「晴天花藝」的設計藝術總監，同時也是美國花藝設計學院的廖美雯教授親自指導，她選用當季花卉，從牡丹菊、萬黛蘭再到臘梅、小菊、小宮燈等20餘種花材，一步步完成屬於自己的盆花，在專注插花的當下，感受植物綻放的魅力，並從中獲得療癒感。

▲▼虹夕諾雅 谷關月見房同樣是樓中樓，有32坪大，整面落地玻璃窗能眺望大甲溪谷風光。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「月見房」溫泉區比其他房型大上2倍，可浸泡在天然無循環溫泉中，迎來大甲溪谷的沁涼微風。（圖／記者彭懷玉攝）

32坪月見房

虹夕諾雅 谷關一共規劃49間房、5種房型，幾乎全客房皆為樓中樓房型，且全客房皆備有半露天溫泉，最小的房型都有23坪起。其中，記者體驗入住32坪大的「月見房」，該房型溫泉區比其他房型大上2倍，可浸泡在天然無循環溫泉中，迎來大甲溪谷的沁涼微風，或在一旁沙發區、後方榻榻米冥想區靜坐，慢下步調，享受彷彿置身日本的溫泉度假村中，徹底放鬆身心。（備註：房間無法指定，將依現場房況隨機分配。）

▲溫補鱘龍魚鍋物選用谷關在地鱘龍魚片，加上宮崎縣和牛、干貝、蛤蠣等溫補食物。★大致內容不變，份量將依現場狀況進行調整。（圖／記者彭懷玉攝）

溫補鱘龍魚鍋物

為迎接冬日到來，料理長驚訝發現，台灣人會吃「黑色的雞」也就是俗稱的烏骨雞，於是發想出烏骨雞火鍋，主角是谷關在地鱘龍魚片，加上宮崎縣和牛、干貝、蛤蠣溫補食物，輔以各式菇類、菜盤，甚至日本高級料理才會吃到的茗荷原塊；調味料部分，包括米麴、紅麴與柚子胡椒三種，不僅可作為沾醬，還能加入湯底增添風味，在第二日SPA療程結束後，有專人送溫補鱘龍魚鍋至旅客房內，可以自己步調舒適享用。

▲旅程的最終日，品嚐得到養生穀物粥和日式小菜，讓身體恢復元氣。（圖／記者彭懷玉攝）

▲第二天早餐會在餐廳品嚐台式、日式、西式套餐，感受不一樣的別緻料理，喚醒一天的活力。（圖／記者彭懷玉攝）



日式早餐為旅程劃下句點

旅程的最終日，品嚐得到養生穀物粥和日式小菜，同樣由服務人員準備適合冬天享用的早餐。粥品使用鳳眼果、藜麥等在地穀物，這些食材富含麩胺酸，有助於舒緩情緒。搭配的料理包含白蘿蔔鰤魚煮、特製玉子燒、味噌湯及醋味野菜，為旅客補充所需能量，讓身體恢復元氣。而第二天早餐會在餐廳品嚐台式、日式、西式套餐，感受不一樣的別緻料理，喚醒一天的活力。

▲早晨氣循森呼吸、草花散策均開放住客免費參加。（圖／星野集團提供）

▲虹夕諾雅 谷關12月17日首次推出「煦日舒心」冬季限定專案。（圖／記者彭懷玉攝）

虹夕諾雅 谷關「煦日舒心」冬季限定SPA專案

預約期間 ：2024年12月17日至2025年2月27日，每周二至周四

*除外日：2024年12月31日至2025年1月2日、2025年1月28日至2025年2月6日

預約費用 ：42,951元/ 1 位（含稅。不包含服務費與住宿費）

預約費用包含內容：台中市區至虹夕諾雅谷關來回接駁（一次）、SPA 潤（一次）、SPA 翠（一次）、SPA 律（一次）、亭中花藝（一次）、溫補鱘龍魚鍋物（一次）、粥品朝食（一次）、會席料理（一次）、早餐（一次）、客房延長使用至13:00

預約：一日限定一組（每組1位）

信件預約：info_guguan@hoshinoya.com（於入住前14日的中午12:00 截止預約）